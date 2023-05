Die Expansion von Apple Pay setzt sich weiter fort. Nachdem wir euch kürzlich auf den Start von Apple Pay in Guatemala und El Salvador aufmerksam gemacht haben, fällt nun der Startschuss für den mobilen Apple Bezahldienst Panama und Honduras.

Apple Pay startet in Panama und Honduras

Apple Pay kann ab sofort in Panama und Honduras genutzt werden. Damit steht der mobile Apple Bezahldienst mittlerweile rund um den Globus in mehr als 80 Ländern zur Verfügung. In Panama unterstützt Apple Pay mehrere lokale Banken, darunter Banco General, BAC, ST Georges Bank und Ficohsa. Eine der unterstützenden Banken hat bestätigt, dass Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard in der Apple Wallet App für Apple Pay hinterlegt werden können.

Mit Apple Pay könnt ihr euer iPhone und die Apple Watch nutzen, um vor Ort in Geschäften, Restaurants, Tankstellen etc. bezahlen. Das iPad und den Mac könnt ihr auch nutzen, um online in Apps und auf Webseiten zu bezahlen.

(via 9to5Mac)