Vor wenigen Augenblicken hat Apple tvOS 16.5 für Apple TV veröffentlicht. Einher geht eine neue Funktion, die wir bereits während der Beta-Phase thematisiert haben. Die Rede ist von einem Multivieh-Erlebnis für Sportübertragungen.

Apple TV 4K: Multiview ab sofort für den MLS Season Pass und Friday Night Baseball verfügbar

Apple hat mit tvOS 16.5 die Multiview-Funktion auf Apple TV 4K eingeführt, die Sportfans die Möglichkeit gibt, bis zu vier Streams gleichzeitig anzusehen, darunter Major League Soccer-Spiele, „Friday Night Baseball“-Spiele und ausgewählte MLS- und MLB-Liveshows.

Mit dem vollständig anpassbaren neuen Multiview-Erlebnis in der Apple TV App auf Apple TV 4K könnt ihr die verfügbaren Live-Spiele am unteren Bildschirmrand sehen, diejenigen auswählen, die ihr verfolgen möchtet, und zwischen mehreren Layoutoptionen wechseln. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, ein Spiel prominenter anzuzeigen oder zwei bis vier Spiele in einer geteilten Bildschirmansicht anzusehen. Ihr könnt auch Audioeinstellungen steuern, einschließlich des Heimradio-Feeds für den MLS Season Pass und des Heim- und Auswärtsradios für „Friday Night Baseball“. Wenn ihr die Wiedergabe in der Mehransicht beenden möchtet, könnt ihr mit einem Klick schnell zum Vollbildmodus wechseln.

Zusätzlich zu MLS-Spielen und „Friday Night Baseball“-Spielen könnt ihr auch die Live-Studioshows von MLS und MLB – MLS 360 und MLB Big Inning – ansehen, um die spannende, ausführliche Berichterstattung in Multiview zu genießen.