Im Sommer vergangenen Jahres gab Apple TV+ die dritte Staffel zu „Physical“ in Auftrag. Nun hat Apple bekannt gegeben, dass diese am 02. August 2023 starten wird. Eine vierte Staffel wird es allerdings nicht mehr geben. Die Verantwortlichen haben bestätigt, dass es sich bei der dritten Staffel um die letzte Staffel der Dramedy-Serie handeln wird.

„Physical – Staffel 3“ startet am 02. August 2023 [Apple TV+]

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „Physical“, mit Rose Byrne in der Hauptrolle, am 02. August in die dritte und letzte Staffel starten wird. Gleichzeitig agiert Byrne als ausführende Produzentin.

„Physical“ spielt im idyllischen, aber fragilen Strandparadies des sonnigen San Diego der 1980er Jahre und ist eine halbstündige düstere Komödie über Sheila Rubin (Byrne), eine still gequälte, scheinbar pflichtbewusste Hausfrau, die die Bewerbung ihres klugen, aber umstrittenen Mannes für den Sitz im Staatsparlament unterstützt. Aber hinter verschlossenen Türen hat Sheila ihre eigene, düster-komische Sicht auf das Leben, die sie der Welt nur selten zeigt. Außerdem kämpft sie gegen eine komplexe Reihe persönlicher Dämonen, die sich auf ihr Selbstbild auswirken … bis sie durch die unwahrscheinlichste Quelle Befreiung findet: die Welt des Aerobic. In der zweiten Staffel hatte Byrne ihr erstes Fitnessvideo erfolgreich veröffentlicht, doch auf ihrem Weg stieß sie auf einige neue und größere Hindernisse. Sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber ihrem Ehemann (Rory Scovel) und den Werten, die er vertritt, und einer gefährlichen Anziehungskraft auf jemand anderen. Und da sie nicht mehr die Einzige in der Stadt ist, muss sie sich auf dem Weg zum Aufbau eines vollwertigen Fitnessimperiums einigen starken neuen Konkurrenten entziehen.

Die ersten beiden Staffeln der Serie stehen auf Apple TV+ bereit. Die Besetzung der dritten Staffel von „Physical“ wird um die Emmy- und Grammy-Nominierten und Critics Choice Award-Gewinnerin Zooey Deschanel erweitert, der Kelli spielt, einen Network-Sitcom-Star, der beschließt, in die aufstrebende Fitnessbranche einzusteigen.