Kurz vor dem großen Staffelfinale von „Ted Lasso“ sollte am 30. Mai in Hollywood auch eine große Feier stattfinden. Nun macht anscheinend der anhaltende Autorenstreik einen Strich durch die Party und somit werden sich die Stars und Fans das große Finale zu der preisgekrönten Serie nicht wie geplant im Paley Center in Beverly Hills ansehen können.

„Ted Lasso“-Finale ohne große Feier

Das Paley Center hatte die Veranstaltung im April angekündigt. Sie war für Dienstag, den 30. Mai 2023, im Samuel Goldwyn Theater geplant. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, wird das Abschluss-Event zu „Ted Lasso“ nicht mehr stattfinden.

In einer Erklärung teilte das Paley Center die Nachricht von der Absage mit. Es versprach allen Ticketkäufern eine vollständige Rückerstattung. Zudem gab es eine Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Hätte die Veranstaltung stattgefunden, wären die meisten Stars der Serie aufgetreten. Dazu gehören Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Nick Mohammed, Brendan Hunt und Phil Dunster. Chris Evans, ein Moderator von Virgin Radio UK, sollte das Panel moderieren.

Variety berichtet zwar, dass „unvorhergesehene Umstände“ die Absage des Events verursacht haben. Die allgemeine Meinung ist jedoch, dass der Autorenstreik in Hollywood der Grund hierfür sei. Denn Sudeikis und Hunt sind nicht nur Schauspieler, sondern auch Autoren der Serie. Sie sind beide Mitglieder der Writers Guild of America (WGA).

Das Finale von „Ted Lasso“ mit dem Titel „Bis dann, macht’s gut!“ gibt es ab Mittwoch, den 31. Mai 2023 auf Apple TV+

Der Streik der Writers Guild of America

Der Streik der WGA wird aller Voraussicht nicht so schnell beendet werden. Derweil könnten die Auswirkungen des Streiks weitreichend sein. Viele Serien werden derzeit verschoben oder sogar komplett auf Eis gelegt. Einige Branchenschätzungen zufolge könnte der Streik bis zum Sommer andauern.

Unter anderem geht es in dem Streik um sogenannte Residuals. Hierbei handelt es sich um zusätzliche Zahlungen, die an Personen gezahlt werden, die an einem Medienprodukt gearbeitet haben, wenn es weiterverkauft oder wiederholt ausgestrahlt wird. Streaming-Dienste zahlen jedoch einzige, feste Residuals, die nicht an Zuschauerzahlen gebunden sind, und es gibt keine zusätzliche Zahlung, wenn Serien zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln​​.