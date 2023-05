Samsung Display hat das weltweit erste OLED-Display vorgestellt, das in der Lage ist, Fingerabdrücke auf dem gesamten Bildschirm zu erfassen und zudem die Herzfrequenz sowie den Blutdruck des Benutzers zu messen. Die Technologie mit dem Namen „Sensor OLED Display“ wurde auf der SID Display Week 2023 präsentiert.

Display mit Blutdruck- und Fingerabdrucksensor

Das Sensor-OLED-Display soll die derzeitigen Methoden der Fingerabdruckerkennung revolutionieren, indem es nicht mehr ein separates Fingerabdruckmodul unter dem Display verwendet, sondern eine lichterkennende organische Fotodiode (OPD) in dem Display selbst integriert. Dieser Durchbruch ermöglicht die Authentifizierung mit mehreren Fingern und verspricht eine höhere Sicherheit im Vergleich zu Ein-Finger-Systemen.

Darüber hinaus ebnet die Technologie den Weg für innovative Funktionen, wie die Möglichkeit, einzelne Anwendungen durch einfaches Berühren ihrer Symbole zu authentifizieren. Dies könnte letztendlich Passcodes oder Gesichtsauthentifizierung überflüssig machen und das Nutzererlebnis vereinfachen.

Was Samsungs Sensor-OLED-Display besonders auszeichnet, ist sein Potenzial zur Überwachung der Herzgesundheit. Durch Berühren des Bildschirms mit zwei Fingern können die Nutzer ihre Herzfrequenz und den Blutdruck ermitteln, was durch die einzigartigen lichtreflektierenden Eigenschaften von OLED in Verbindung mit den Blutgefäßen in den Fingern möglich ist.

Trotz der vielversprechenden Aussichten macht Samsung keine detaillierten Angaben zur Genauigkeit oder Geschwindigkeit dieser innovativen Technologie und auch nicht zur Möglichkeit der gleichzeitigen biometrischen Messung. Dennoch ist der südkoreanische Hersteller zuversichtlich, dass diese Funktionen bald in Smartphones zu finden sein werden.

Touch ID im Display

Gleichzeitig forscht Apple seit 2013 an einer Version von Touch ID, das unter oder im Display integriert ist, was durch zahlreiche Patente belegt wird.

Apples jüngstes Patent in dem Bereich deutet beispielsweise auf den Plan hin, die Kurzwellen-Infrarottechnologie mit einem optischen Bildgebungssystem zu kombinieren. Das System könnte in einem Display integriert werden und würde vielfältige Funktionen wie die Erfassung von Fingerabdrücken und Venenmustern sowie die Bestimmung des Sauerstoffgehalts im Blut und des Pulses bieten.

Obwohl die Spekulationen über die Anwendung von Touch ID unter den iPhone-Displays weitergehen, scheint sich der Fokus von Apple auf die Integration von Face ID und der Frontkamera unter dem Display zu verlagern, wobei das Jahr 2027 für diese Errungenschaft angepeilt wird. Es bleibt abzuwarten, ob Samsungs Vorsprung in der Displaytechnologie Apple zum Überdenken seiner Strategie inspirieren wird.