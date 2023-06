Im vergangenen Monat kündigte o2 an, dass das Unternehmen am heutigen 06. Juni das 5G-Netz für seine Prepaid-Tarife öffnet. Passend zum heutigen Stichtag möchten wir euch diese Veränderung noch einmal in Erinnerung rufen.

5G ab heute für o2 Prepaid-Tarife

o2 versorgte zum Ende des ersten Quartals mehr als 82 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Nun können auch o2 Prepaid-Kunden von dieser Abdeckung profitieren.

Am heutigen Tag wird allerdings nicht nur das 5G-Netz für die o2 Prepaid-Tarife S, M und L freigeschaltet, der Mobilfunkanbieter legt gleichzeitig auch ein attraktives zeitlich befristetes Angebot auf.

o2 bietet allen Neukunden im Tarif o2 Prepaid M 18 Gigabyte (statt 12 Gigabyte) in den ersten vier Wochen für 14,99 Euro (statt 17,99 Euro). Eine Allnet Flat für Telefonie und SMS ist inklusive. Das Angebot gilt bis zum 5. September 2023. Das Aktionsangebot verlängert sich bei ausreichendem Guthaben dauerhaft über dieses Datum hinaus.

o2 Kunden mit einem der aktuellen o2 Prepaid Tarife erhalten bei der nächsten Verlängerung der Tarifoption automatisch 5G. Sollte ihr einen anderen o2 Prepaid-Tarif nutzen, so könnt ihr in die aktuellen 5G-Tarife wechseln.

-> Hier geht es zu den o2 Prepaid-Tarifen