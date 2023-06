Der neue Mac Studio 2023 wurde in der vergangenen Woche neben dem 15 Zoll MacBook Air und neuen Mac Pro angekündigt. Im Anschluss an die WWDC Keynote hat Apple ausgewählten Medienvertretern, Influencern, YouTubern und Co. nicht nur das neue 15 Zoll MacBook Air zu Testzwecken mit an die Hand gegeben (hier die Reviews zum 15 Zoll MacBook Air), auch der neue Mac Studio konnte vor dem morgigen offiziellen Verkaufsstart bereits getestet werden. Soeben ist auch das Presseembargo für dieses Modell gefallen, so dass die ersten Reviews online sind.

Mac Studio 2023 Reviews sind da

Apple beschreibt den Mac Studio unter anderem wie folgt

Der Mac Studio kommt mit dem M2 Max und dem neuen M2 Ultra, die viel mehr Performance und bessere Konnektivität in einem beeindruckend kompakten Design ermöglichen. Mac Studio ist bis zu 6-mal schneller als der leistungsstärkste Intel-basierte 27″ iMac, und bis zu 3-mal schneller als die vorherige Generation des Mac Studio mit M1 Ultra.

Wir blicken auf die ersten Reviews.

Ars Technica

Das Mac Studio hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen und es gefällt mir immer noch sehr gut. Er bietet eine gute Leistung, ist absolut geräuschlos, passt fast überall hin und ist der seltene Apple-Computer, der Anschlüsse an der Vorderseite hat, wo sie tatsächlich zugänglich sind. Wenn Sie ein Upgrade von einem Intel-Mac in Betracht ziehen, ist die M2 Max-Version ein großer Schritt (zumindest in Bezug auf die Leistung) für alle, die an das Leistungsniveau eines 27-Zoll-iMac gewöhnt sind. Der M2 Ultra kann den Intel Mac Pro umkreisen und sollte perfekt zum Apple Silicon Mac Pro passen, da er den gleichen Chip verwendet.

Engadget

Damit ist das Mac Studio für 1.999 Dollar das ideale Gerät für Apple-Power-User. Für die Videobearbeitung reicht er aus und er verfügt außerdem standardmäßig über 32 GB RAM (es könnten jedoch mehr als 512 GB Speicher benötigt werden). Steigen Sie auf das 3.999 Modell mit einem M2-Ultra-Chip um, und Sie haben ein System, das nahezu jede Aufgabe, die Sie ihm stellen, zunichte machen kann. Die wenigen professionellen Benutzer, die eine PCIe-Erweiterung benötigen, können sich jetzt für den mit M2 Ultra ausgestatteten Mac Pro entscheiden, der bei atemberaubenden 6.999 Dollar beginnt.

Tom´s Hardware

Wenn Sie den leistungsstärksten Chip suchen, den Apple in einem überraschend kleinen Formfaktor anbietet, ist der Mac Studio genau das Richtige für Sie. Während die meisten Menschen nicht so viel Leistungskraft benötigen (für viele wäre der Mac Mini mit M2 oder M2 Pro oder sogar ein 24-Zoll-iMac mit M1 völlig ausreichend), können diejenigen, die kreativ arbeiten und die volle Leistung für maschinelles Lernen, Rendering, Video- und Fotobearbeitung oder Musikproduktion benötigen die Leistung, die Apple in einem so kleinen Gehäuse bietet, lieben.

Video-Reviews

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren