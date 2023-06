Exakt eine Woche ist es her, dass Apple das neue 15 Zoll MacBook Air als großen Bruder des 13 Zoll Modells vorgestellt hat. Im Anschluss an die WWDC-Keynote hat Apple ausgewählte Pressevertreter, YouTuber, Influencer und Co. mit einem Testgerät ausgestattet. Am heutigen Tag ist das Embargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews zum neuen 15 Zoll MacBook Air online sind.

15 Zoll MacBook Air: Reviews sind da

Apple selbst beschreibt das MacBook Air 15“ wie folgt

Apple hat das 15″ MacBook Air vorgestellt, den besten 15″ Laptop der Welt. Mit einem großen 15,3″ Liquid Retina Display, der unglaublichen Performance des M2, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit1und einem leisen, lüfter­losen Design bringt das neue MacBook Air Leistung und Mobilität – und das alles im dünnsten 15″ Laptop der Welt. Das 15″ MacBook Air ermöglicht ein einzigartiges Erlebnis: ein neues 6‑Lautsprecher-System, immersives 3D Audio kombiniert mit einer 1080p FaceTime HD Kamera, MagSafe Ladefunktion und die Power und Benutzerfreundlichkeit von macOS Ventura.

Doch wie fallen die ersten Reviews aus? Ohne zuviel vorweg nehmen zu wollen. Die ersten Tester zeigen sich ziemlich begeistert.

The Verge

Die Kollegen sind begeistert, dass Apple neben Apple Vision Pro in der vergangenen Woche das 15 Zoll MacBook Air angekündigt hat. Das Gerät erhebt zwar nicht den Anspruch, die Welt zu revolutionieren. Vielmehr handelt es sich um einen Laptop, der seine Aufgabe voll und ganz erfüllt, mit Lautsprechern, mit Displays und mit Prozessoren, die alles richtig machen. Das Gerät hat laut The Verge einen Bedarf gefunden und erfüllt ihn. Die Kollegen müssen nicht davon überzeugt sein, dass man ein 15 Zoll Air benötigt. Man hat schon die ganze Zeit darauf gewartet.

TechCrunch

Die Akkulaufzeit beträgt 18 Stunden – genau wie beim 13-Zoll-Modell. Bei den Tests von TechCrunch erreichten wir eine Videowiedergabe von etwa 19 Stunden. Während der Bildschirm größer ist und daher mehr Strom verbraucht, wird dem durch eine größere Stellfläche entgegengewirkt, wodurch mehr Platz für den Akku entsteht.

Six Colors

Wenn Sie bisher gezögert haben, über den Kauf eines MacBook Air nachzudenken, weil dessen Bildschirme immer etwas zu eng wirkten, haben Sie jetzt eine andere Option. Wenn Sie sich schon immer ein größeres Display gewünscht haben, aber nicht mehr als 1.000 Dollar für dieses Privileg bezahlen wollten, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Dieser Laptop hat buchstäblich alles, was das M2 MacBook Air großartig gemacht hat. Es ist einfach größer. Manchmal ist größer besser.

Video-Reviews

