Anker hat heute Speicherlösungen bzw. Akkus für Balkonkraftwerke und Solaranlagen vorgestellt. Nachdem man vor wenigen Monaten mit Anker SOLIX ein Balkonkraftwerk (hier unser Test) auf den Markt gebracht, gibt es nun die passende Speicherlösungen. Doch nicht nur für Balkonkraftwerke hat Anker heute Akkus vorgestellt, auch für klassische Solaranlage hat der Hersteller etwas in petto.

Anker SOLIX Solarbank: Wetterfester Speicher für das Balkonkraftwerk

Blicken wir zunächst auf die Anker SOLIX Solarbank. Die Balkonkraftwerke von Anker SOLIX erfreuen sich seit dem Marktstart hierzulande als benutzerfreundliches Komplettpaket großer Beliebtheit und tragen im Kleinen zur Energiewende bei. Das aktuelle Problem besteht allerdings darin, dass überschüssige Energie an den Netzbetreiber geschenkt wird. Doch damit ist jetzt Schluss. Die stationäre Anker SOLIX Solarbank speichert 1.600 Wattstunden an Energie, insgesamt lassen sich zwei Solarbanks parallel mit einer Gesamtkapazität von 3.200 Wattstunden nutzen.

Erfreulicherweise kann Anker SOLIX Solarbank aufgrund des genormten Standards mit nahezu allen Balkonkraftwerken am Markt kombiniert werden. Laut Anker funktioniert das Zusammenspiel mit dem Anker SOLIX-System, das seine Vorzüge mit der intuitiven NutzerInnen-Oberfläche und der bequemen App-Steuerung vollends ausspielt, besonders gut. Anker SOLIX Solarbank ist IP65-zertifiziert (staubdicht und geschützt vor Strahlwasser). Dank der eingesetzten LFP-Akkutechnik hält die Anker SOLIX Solarbank mehr als 6.000 Ladezyklen durch und damit mehr als doppelt so viele wie der Branchendurchschnitt. Anker gibt darauf zehn Jahre Herstellergarantie.

Die Anker SOLIX Solarbank lässt sich ab sofort bei Anker vorbestellen und ist ab Ende August für 1.199 Euro erhältlich.

Anker SOLIX F1200: PowerStation der nächsten Generation

Bisher setzte Anker bei seinen PowerStationen auf die Bezeichnung „PowerHouses“. Die kommenden Modelle werden allerdings unter der SOLIX-Marke in den Markt starten.

Den Anfang macht die Anker SOLIX F1200: Die Ladestation hat eine Kapazität von 1.229 Wattstunden und bietet zwei USB-C- (60 und 100 Watt) sowie vier USB-A-Ports, einen Auto-Zigarettenanzünderanschluss plus zwei Schuko-Eingänge.

Einfach anstecken: Wie die Solarbank, kann auch die Anker SOLIX F1200 von Balkonkraftwerken umweltschonend mit kostenloser UV-Energie aufgeladen werden. So lässt sich die bequem aufgeladene, heimische Energie to go bei maximal 1.800 Watt Gesamtleistung verwerten. Wer unterwegs die Kraft der Sonne nutzen möchte, entfaltet das kompakte Anker 531 Solarpanel für einen schnellen Ladevorgang.

Die Anker SOLIX F1200 PowerStation ist ab 21. Juni für 1.299 Euro erhältlich.

Anker SOLIX All-in-One Heimspeicher: XXL-Akkus für jedes Haus

Darüberhinaus bekommt das Anker-Ökosystem noch XXL-Zuwachs. Mit den Anker SOLIX All-in-One-Systemen zieht Anker ab 2024 mit modernen Heimspeichern ins Zuhause ein. Für einen sorgenfreien Energiehaushalt sollen große Solarsysteme mit vielen Panels zuverlässig die gewonnene Energie speichern. Der SOLIX Heimspeicher ist dank IP65-Zertifizierung sogar bei Regen möglich. Das Ganze ist Modular aufgebaut. (5 bis 180 Kilowattstunden möglich), lässt sich in die Höhe bauen und mit wenigen Handgriffen einfach um zusätzliche Speichermöglichkeiten erweitern.

Weitere Informationen zur genauen Verfügbarkeit und Preisen gibt es zu einem späteren Zeitpunkt in 2023.