Über eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple einen ersten Ausblick auf watchOS 10 gegeben und die größten Neuerungen des kommenden Apple Watch Betriebssystems vorgestellt hat. Im Rahmen der laufenden Beta-Phase werden wir noch die ein oder andere Neuerung entdecken, zumal Apple von Beta zu Beta weitere neue Features implementieren wird. Eine interessante Neuerung besteht darin, dass ihr zukünftig Karten für Apple Pay direkt über die Apple Watch hinzufügen könnt.

watchOS 10: Karten für Apple Pay können direkt an der Apple Watch hinzugefügt werden

Im Vergleich zu iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma stellt watchOS 10 in unseren Augen ein größeres Update dar. Dies merkt man daran, dass die Entwickler an allerhand Stellschrauben gedreht haben.

Bis dato musstet ihr eine neue Karte für Apple Pay über die Wallet-App am iPhone hinzufügen, dies ändert sich allerdings mit watchOS 10. Zukünftig habt ihr in der Wallet-App auf der Apple Watch eine neue Schaltfläche „Karte hinzufügen“, so 9to5Mac. Sobald ihr auf diese tippt, um der Wallet-App eine neue Karte hinzuzufügen, werdet ihr durch den gesamten Apple Pay-Einrichtungsprozess geführt. Ihr können die Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und den Sicherheitscode direkt auf der Uhr eingeben. Wenn eure Bank anstelle der Verwendung der Bank-App eine zusätzliche Verifizierung per SMS oder Telefonanruf anbietet, benötigt ihr nicht euer iPhone, um die Einrichtung abzuschließen.

Dies ist zwar keine bahnbrechende Neuerung in watchOS 10, sie macht die Apple Watch allerdings wieder ein Stück weit unabhängiger vom iPhone. Weiter Neuerungen von watchOS 10 findet ihr hier.