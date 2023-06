Wir starten in den verhältnismäßig ruhigen Samstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Tipp: Aktuell erhaltet ihr mit dem Gutscheincode 2ECHODOT zwei Echo Dot (5. Generation) für nur 69,98 Euro.

Angebote des Tages

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 512 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot TP-Link RE330 WLAN Verstärker Repeater AC1200 (867MBit/s 5GHz + 300MBit/s 2,4GHz, WLAN Verstärker,... Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen; Der RE330...

Der RE330 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von WLAN-Signalen und verdoppelt so...

Angebot TORRAS Speziell für iPhone 14 Hülle [Kompatibel mit MagSafe] Matt Ölabweisend [Zertifizierter... [Super Absorption Power] Die iPhone 14 Hülle ermöglicht kabelloses Laden ohne Abnahme. Mit dem...

[Dreifach Military Grade Protection System] Ultimativer Fallschutz in kompakter Form. Das neue 3.0...

Angebot Misxi 2-Stück PC Hülle mit Displayschutz aus Gehärtetem Glas Kompatibel mit Apple Watch Series 6... Passendes Modell: Kompatibel mit Apple Watch neu SE(Erscheint 2022) & SE Series 6 Series 5 Series 4...

Empfindliches Berühren: Die Apple Watch Hülle ist sehr reaktionsfähig, glatt zu berühren und...

Angebot Aqara Tür - und Fenstersensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee-Verbindung, Drahtloser Detektor für... Hinweise: Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Erfordert eine sichere 2,4-GHz-WLAN...

Erkennung von unbefugtem Eintreten: Immer, wenn die Tür/das Fenster unerwartet geöffnet wird,...

soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds CVC 8.0 Geräuschisolierung, kristallklares... 4 MIKROFONE: Deine Earbuds sind mit jeweils zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank cVc...

FANTASTISCHER SOUND: Deine Life P2 Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

Angebot Meta Quest 2 — VR-Brille — 128 GB Der ultraschnelle Prozessor und das hochauflösende Display sorgen auch inmitten von...

Dank räumlichem 3D-Audio, Hand-Tracking und haptischen Rückmeldungen kannst du vollständig in...

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot iRobot Roomba i7+ (i7556) Saugroboter, automatische Absaugstation, intelligente Raumerfassung,... DIE INTELLIGENTERE ART ZU REINIGEN. Mit dem Roomba i7+ Saugroboter, der Ihr Zuhause kennenlernt, ist...

MACH DEINEN WEG FREI. Reinigen Sie die schmutzigsten Bereiche des Hauses und ignorieren Sie die...

Angebot iRobot Roomba Combo-Saug-Wischroboter Über WLAN verbundener Saugroboter mit Mehreren Reinigungsmodi... iRobot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Robotertechnologien und Innovationen und hat...

Leistungsstarkes Staubsaugen - Entfernt für Sie mit einer V-förmigen Bürste und starker...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 Doppelpack 2x806lm, dimmbar, bis zu 16 Mio. Farben, steuerbar... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampen eindrehen, App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

eufy Security überwachungskamera aussen S220 SoloCam, 2K Auflösung, überwachungskamera aussen... Stromversorgung per Solarpanel: Nur 3 Stunden Sonnenlicht pro Tag reichen aus, um das Gerät zu...

Klarheit bei Tag und Nacht in 2K: Infrarot-LEDs und eine f/1.6-Blende sorgen für klare Nachtsicht.

Angebot DJI Avata Fly Smart Combo (DJI FPV Goggles V2) - FPV-Drohne Quadrokopter mit stabilisiertem 4K... Tauch ein und erleb den Nervenkitzel mit unvergleichlicher Sicherheit und Kontrolle. Wenn du Avata...

Fliegen war noch nie einfacher: Mit der DJI Bewegungssteuereinheit ist intuitives Fliegen ganz...

Angebot WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos,... Der WD Elements Desktop-Speicher steigert die Leistung Ihres PCs. Übertragen Sie dazu Ihre Daten...

Die WD Elements externe Festplatte 12 TB stellt Ihnen ausreichend Speicherplatz für all Ihre...

Angebot Philips Hue Bewegungsmelder Indoor, Zubehör für Philips Hue, Tageslichtsensor, steuerbar via App,... Zubehör für Ihr smartes Philips Hue System: Verbinden Sie den Bewegungssensor über die Hue App...

Einfache Montage: Ausrichtung um 60 Grad horizontal/vertikal via Magnet für diverse...

Angebot ECOVACS DEEBOT N8+ Saugroboter mit Wischfunktion 2300Pa (2,5L Absaugstation, dToF Lasernavigation,... ➤【Expertise mit Robotern & 2 Jahre Garantie】ECOVACS setzt mehr als 23 Jahre Expertise und...

➤【2,5L Automatische Absaugstation】Das große Volumen von 2,5 l kann Staub und Haare über 4...

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro...

Durch die Adaptive Transparenz kannst du problemlos dein Umfeld hören, während die Intensität von...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot UGREEN USB C Hub 7 in 1 USB C Adapter mit 4K 60Hz HDMI, Ethernet RJ45, 100W PD, SDµSD, 2 USB A... All in One USB C Hub: Der UGREEN 7 in 1 USB C Hub verfügt über einen 4K@60Hz-HDMI-Anschluss, einen...

4K@60Hz USB C zu HDMI Adapter: Einfach mit dem HDMI Anschluss verbinden und dann können Sie UHD...

Angebot Soundcore by Anker P3i Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer kabellos, Hybride Aktive... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.

DER FOKUS DEINER MUSIK: P3i Bluetooth Kopfhörer sind mit jeweils zwei Mikrofonen und smarter...

WLAN Steckdose,VOCOlinc Steckdose misst Stromverbrauch und funktioniert mit Apple... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

Angebot WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos,... Der WD Elements Desktop-Speicher steigert die Leistung Ihres PCs. Übertragen Sie dazu Ihre Daten...

Die WD Elements externe Festplatte 12 TB stellt Ihnen ausreichend Speicherplatz für all Ihre...

Angebot WD My Passport Ultra externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare... Die externe Festplatte bietet Ihnen einen schnellen Speicher für Ihren Computer. Sie ist außerdem...

Mit der My Passport Ultra haben Sie eine HDD Festplatte mit stylischem Design, die perfekt zu Ihrem...

Angebot MIFA A90 Bluetooth Lautsprecher 60W kabellos IPX7 wasserdicht RGB-LED-Licht 30 Stunden Akku,... 🎵60 W kraftvoller Sound & 360 ° omnidirektionaler Lautsprecher. Der MIFA A90 Lautsprecher ist...

🎶True Wireless Stereo-Funktion. True Wireless Stereo, eine Technologie zur kabellosen Kopplung...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder Bluetooth iOS Tracker mit App Wo ist? und Gegenstandsfinder für... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO city 600 m²: Rasenroboter für bis zu 600 m² Rasenfläche, präzise... Einstellungen per App: Der Mähroboter ist aus bis zu 10 m Entfernung über die Gardena Bluetooth...

Al-precise: Enge Passagen und schmale Ecken sind für den SILENO city kein Hindernis. Diese werden...

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Meta Quest 2 — VR-Brille — 256 GB Der ultraschnelle Prozessor und das hochauflösende Display sorgen auch inmitten von...

Dank räumlichem 3D-Audio, Hand-Tracking und haptischen Rückmeldungen kannst du vollständig in...

UGREEN USB C auf USB C Ladekabel 100W 3 Stück 5A/20V PD 3.0 PPS Ladekabel USB-C 3 Pack kompatibel... Ultraschnelles 100W zum Zeitsparen: UGREEN USB C USB C Kabel 3 Stück unterstützen PD 3.0 und PPS...

Konzipiert für täglichen Gebrauch: Mit diesen 3 Stück 100W USB-C auf USB-C Kabel können Sie Ihre...

Angebot Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual... Kompatibel Modell: Higgs Ersatzband ist speziell entworfen und kompatibel mit Apple Watch Armband 8...

Einfache Einstellung: Mit dem dual magnetischen Saugdesign kann das Armband kompatibel für Apple...

Angebot Anker 511 Charger (Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Ladegerät, USB-C Netzteil, kompatibel mit iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker 511 Charger (Nano Pro) ist...

NEED FOR SPEED: Verlasse dich auf eine dreifache Ladeenergie (im Vergleich zum Standard 5W-Netzteil)...

Angebot Jackery Explorer 500, 518Wh Tragbare Powerstation Mobiler Stromspeicher mit 230V/500W (Spitze 1000W)... VON JACKERY ENTWICKELT - Unser Explorer 500 ist eine mobile Powerbank der Premiumklasse. Hergestellt...

IDEALE MOBILE STROMVERSORGUNG- 1) Unterwegs: Digitale Geräte wie Kameras, GoPro und Drohnen bleiben...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

VOCOlinc Smart Schreibtischlampe LED mit 10W Wireless Charging, Kompatibel mit HomeKit/Alexa/Google... Intelligente Sprachsteuerung: VOCOlinc Schreibtischlampe funktioniert mit Google Assistant, Alexa...

Stufenlose Regulierung und mehrere Farbtemperaturen: Im Vergleich zu anderen Schreibtischlampen, die...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Anker Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Anker 633 Magnetic Battery, 10.000mAh einklappbare magnetische kabellose Powerbank, Nur kompatibel... 2-IN-1: Das tragbare Ladegerät lädt dein Telefon kabellos auf, während die praktische faltbare...

KRÄFTIG & KOMPAKT: Der federleichte Akku mit 10.000mAh enthält mehr als genug Energie, um ein...

Angebot Anker 511 Charger (Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Ladegerät, USB-C Netzteil, kompatibel mit iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker 511 Charger (Nano Pro) ist...

NEED FOR SPEED: Verlasse dich auf eine dreifache Ladeenergie (im Vergleich zum Standard 5W-Netzteil)...

Angebot iRobot Roomba i7 (i7156) App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter), 2 Gummibürsten,... Halten Sie die wichtigen Bereiche in Ihrem Zuhause sauber und ordentlich, während die schwierigen...

Die Reinigung von Krümeln ist jetzt mit einem einfachen Befehl erledigt. Sagen Sie einfach nur:...

Angebot ALLPOWERS S1500 Tragbare Powerstation 1092Wh Akku Mobiler Stromspeicher mit 4x 1500W (Spitze 3000W)... 【4*1500W AC Steckdosen und 1092Wh größer Kapazität】 ALLPOWERS S1500 Tragbare Powerstation...

【Sicherheit ist das Wichtigsten】 ALLPOWERS S1500 Tragbare Powerstation mit robustem Design und...

FLEXISPOT EC5S Höhenverstellbarer Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell,... DOPPELTE KRAFT MIT DUAL-MOTOREN: Die FLEXISPOT EC5 Tischbeine verfügen über eine DOPPELMOTOR- und...

FÜHRENDE HÖHENVERSTELLBEREICHE: Diese dreibeinigen höhenverstellbaren Schreibtischbeine haben...

Angebot eufy Akku Staubsauger, HomeVac S11 Go, 2-in-1 kabelloser Staubsauger, 20000 Pa Saugleistung,... MÜHELOSE REINHEIT: Das kabellose, federleichte Design des Stabstaubsaugers macht das Reinigen von...

DEEP CLEAN: Im Max-Modus sorgt HomeVac 8 Minuten lang mit erstaunlicher 120AW Saugkraft für...

soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds CVC 8.0 Geräuschisolierung, kristallklares... 4 MIKROFONE: Deine Earbuds sind mit jeweils zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank cVc...

FANTASTISCHER SOUND: Deine Life P2 Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

Angebot Samsung 870 QVO SATA III 2,5 Zoll SSD (MZ-77Q8T0BW), 8 TB, 560 MB/s Lesen, 530 MB/s Schreiben,... Solid State Drive (SSD) mit hoher Speicherkapazität für Alltagsanwendungen am PC oder Laptop, gut...

Mehr Leistung, um schneller ans Ziel zu kommen: bis zu 3,6 Mal schneller als eine HDD (560 MB/s...

Angebot DJI Avata Explorer Combo – Drohne mit Kamera, UAV Quadrokopter mit stabilisiertem 4K-Video,... Tauch ein und erleb den Nervenkitzel mit unvergleichlicher Sicherheit und Kontrolle. Wenn du Avata...

Fliegen war noch nie einfacher: Mit der DJI Bewegungssteuereinheit ist intuitives Fliegen ganz...

Angebot eufy Saugroboter mit Absaugstation RoboVac LR30 Hybrid+, Mit Wischfunktion, 60 Tage Kapazität,... Bis zu 60 Tage* freihändige Reinigung: Die automatische Entleerungsstation verwendet 25.000Pa...

iPath Lasernavigation: Mithilfe der fortschrittlichen LiDAR-Technologie zum Scannen des Hauses kann...

Angebot AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot Xbox Wireless Controller Carbon Black Erleben Sie das modernisierte Design des Xbox Wireless Controllers in Carbon Black, der mit seinen...

Sie können den Controller auf ihre Bedürfnisse anpassen und über die Xbox Zubehör-App die Tasten...

Angebot AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot Soundcore by Anker P3i Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer kabellos, Hybride Aktive... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.

DER FOKUS DEINER MUSIK: P3i Bluetooth Kopfhörer sind mit jeweils zwei Mikrofonen und smarter...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler 3er Basis-Set schwarz 3x350lm, dimmbar, bis... Einfache Einrichtung: Die Leuchten lassen sich einfach in ein bestehendes Philips Hue System...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Philips Hue White E27 Doppelpack 2x1055lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge...

UGREEN Nexode 65W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Port PD Charger Tischladegerät kompatibel... Nexode 65W USB-C Desktop Charger: UGREEN Nexode USB-C Ladegerät 65W kann MacBook Pro 14" von 0% bis...

Mehr Ports, die mehr können: Mit 2x USB-C und 2x USB-A Ports kann der Multi USB-C Charger...

Angebot UGREEN USB C Kabel 100W 2 Stück USB C auf USB C Ladekabel 5A/20V PD 3.0 PPS kompatibel mit M2... Ultraschnelles 100W zum Zeitsparen: UGREEN USB C USB C Kabel 2 Stück unterstützen PD 3.0 und PPS....

Keine Sorge für leere Batterie im Not: Mit diesen 2 Stück 100W USB-C auf USB-C Ladekabel können...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.