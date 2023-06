Apple hat seinen neuesten Store im Stadtteil Battersea im Südwesten Londons eröffnet. Nach der Neugestaltung von Tysons Corner ist dies bereits der zweite Apple Store, der sich in einem völlig neuen Design präsentiert. Das moderne Design bietet den Kunden laut Apple ein einzigartiges Einkaufserlebnis inmitten eines historischen Wahrzeichens.

Eine Mischung aus Geschichte und Modernität

Der Battersea Store, der sich in der ikonischen Battersea Power Station befindet, ist die 40. Apple Filiale in Großbritannien. Der Store ist in einem ehemaligen Kohlekraftwerk untergebracht, das ein Zeugnis der Art-déco-Architektur und eines der größten Backsteinbauten der Welt ist. Das Ladenlokal befindet sich inmitten von vier originalen Backsteinpfeilern, mit Eichenholz verkleideten Wänden und freiliegenden Stahlstützen an der Decke und spiegelt die industrielle Ästhetik der 1930er Jahre wider.

Die Battersea Power Station wurde unter Denkmalschutz gestellt, um die architektonische Integrität des Gebäudes bei einer eventuellen Umgestaltung zu bewahren. In den letzten Jahren wurden der Standort und die umliegenden Bereiche sorgfältig restauriert. Das Gebäude beherbergt nun eine Vielzahl von Einrichtungen wie Geschäfte, Bars, Restaurants, Wohnungen und sogar ein großes Auditorium sowie Kino. Der neueste Apple Store ist eine attraktive Ergänzung zu diesem lebendigen Ort.

Apple hat in das neue Design des Stores zahlreiche Merkmale integriert, die den Raum verbessern und zugleich umweltfreundlich gestalten. So hat Apple unter anderem biologisches Baumaterial verwendet, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Der neue Store bietet verschiedene Tisch- und Sitzhöhen, erweiterte Hörsysteme, verbesserte visuelle und akustische Klarheit sowie Zugangswege, die Rollstuhlfahrern mehr Platz zum Durchfahren bieten.

Rückkehr zur Genius Bar

Erfreulich ist auch die Rückkehr der Genius Bar. Der ikonische Servicebereich war seit den Anfängen des Apple Store ein fester Bestandteil des Kundenerlebnisses. Nachdem die physische Präsenz der Genius Bar in den letzten Jahren immer weniger in Apple Stores vorzufinden war, zeigt sie sich in Battersea in ihrer traditionellen Form. Die Genius Bar befindet sich in der linken hinteren Ecke des Stores und bietet sowohl Stehtische als auch abgesenkte Bereiche für ein persönlicheres Serviceerlebnis. Dies ist das zweite Mal seit 2015, dass Apple eine voll funktionsfähige Genius Bar in sein Ladendesign integriert hat. Zuletzt erhielt der Apple Tysons Corner Store nach seiner Neueröffnung eine „echte“ Genius Bar.

Ein anpassungsfähiges Präsentationskonzept für Apple Produkte

Die flexible Ausstellungsfläche des Battersea Stores kann schnell umgestaltet werden, um die neuesten Apple Produkte zu präsentieren. Diese Vielseitigkeit erstreckt sich auch auf das Apple Watch Studio vor Ort, in dem Kunden mit verschiedenen Kombinationen von Watch Modellen und Armbändern experimentieren können. Der Store bietet auch „Today at Apple“-Sessions an, die lokale Erfahrungen wie Foto- und Kunsttouren durch das umliegende Gebäude ermöglichen.

Die neue Heimatbasis

Das Engagement von Apple in der Battersea Power Station geht über den Einzelhandel hinaus. Hier befindet sich auch der neue britische Hauptsitz von Apple. Das Unternehmen belegt etwa 40 Prozent des Gebäudes und bietet Platz für rund 3.000 Mitarbeiter. CEO Tim Cook äußerte sich sehr erfreut über den Umzug und erklärte, Apple sei „begeistert“, seine Teams in diesem historischen Wahrzeichen Londons zu vereinen, und es sei ihm eine Ehre, einen Beitrag zur Zukunft der Stadt zu leisten.