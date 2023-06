Der kabellose Poolroboter AIRROBO PC100 ist ab sofort erhältlich. Nachdem wir euch in der Vergangenheit bereits auf verschiedene Saugroboter des Herstellers vorgestellt und insbesondere die hohe Saugleistung sowie das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis hervorgehoben haben, genehmigen wir uns nun einen kleinen Tauchgang und richten unseren Blick auf den nagelneuen, kabellosen Poolroboter AIRRBOBO PC100. Zum Verkaufsstart ist dieser mit 200 Euro Rabatt zum Preis von 599,99 Euro anstatt 799,99 Euro zu haben.

AIRROBO PC100: kabelloser Poolroboter ab sofort erhältlich

Das smarte Zuhause geht längt über die eigenen vier Wände hinaus und hat vor Jahren bereits Einzug in den Garten gehalten. Jetzt, wo endlich die Temperaturen endlich wieder steigen und der Sommer so richtig durchstartet, werden in vielen Gärten die Pools aufgetaucht oder aus dem Winterschlaf geholt. Dies nutzt AIRROBO, um sein neuestes Produktion auf den Markt zu bringen. Die Rede ist vom neuen Poolroboter AIRROBO PC 100. Dieser ist nicht nur komplett kabellos, sondern setzt zudem auf eine Automatisierung und künstliche Intelligenz, um euren Pool sauber zu halten und euch mehr Zeit für die angenehmen Dinge während der sommerlichen Monate zu verschaffen.

Blicken wir zunächst auf die technischen Eckdaten. Der AIRROBO PC100 mittat 41,6 x 39,2 x 21,1cm und wiegt dabei 8,5Kg. Der Hersteller setzt auf einen 7800mAh Lithium-Ionen und einen 180 μm Feinfilter, um auch die kleinsten Fremdkörper im Pool zu beseitigen. Der Poolroboter ist mit drei bürstenlosen Motoren sowie einem raupenähnlichem Antrieb ausgestattet. Mit Hilfe seiner präzisen Bewegungssensoren und künstlicher Intelligenz kann er nicht nur den Boden und die Wände eures Pools, sondern auch die Wasseroberfläche von Schmutz befreien. Die Wasseroberfläche reinigt er, indem er zunächst den Wasserstand anhand von Geschwindigkeits-, Zeit- und Saugkraftänderungen misst und anschließend an der Wand hochklettert, bis er die Wasseroberfläche erreicht. Dort saugt er mit seiner Pumpe die Oberflächenverschmutzung ab. Das Ganze kann ein Stück weit mit einem Skimmer vergleichen werden.

Bei seinen Kletterkünsten spielt es übrigens keine Rolle, ob es sich um einen Aufstellpool oder einen fest eingebauten Pool handelt. Auch ist es dem AIRROBO PC100, ob ihr Glasfaser-, Vinyl- oder Betonmaterialien verwendet habt. Der Hersteller spricht davon, dass der Poolroboter Wände bis zu 90 Grad und Bodenneigungen von weniger als 25 Grad problemlos meistert.

AI-Automatisierung

Was hat es mit der künstlichen Intelligenz beim AIRROBO PC100 auf sich? Die Kerntechnologie hinter der Genauigkeit von P100 ist die NaviClean™-Technologie, die einen leistungsstarken Positionierungs- und Navigationschip mit Sensoren und Algorithmen kombiniert.

Dieser misst zunächst einmal die Abmessungen eures Pools, ortet sich selbst und nutzt leistungsstarke Algorithmen, um die effizienteste Reinigungsroute in einem Zickzackmuster zu ermitteln. Dabei kann der AIRROBO PC100 auf eine Tiefe von bis zu 3 Metern abtauchen. und zwar in einer Tiefe von bis zu 3 Metern. Dank Zickzackmuster wird keine Stelle des Bodens ausgelassen und kein Bereich wird doppelt gereinigt. Mit dieser Technologie soll der AIRROBO PC 100 10x effizienter als herkömmliche Reinigungsgeräte sein.

Sobald die Reinigung beendet ist oder das Gerät erkennt, dass die Akkuleistung nachlässt, parkt der Poolroboter automatisch am Beckenrand, so dass er von euch problemlos entnommen werden kann.

In unseren Augen ist ein Vorteil des PC100, dass dieser komplett kabellos funktioniert. Ihr müsst den Poolroboter somit nicht permanent per Kabel mit dem Stromnetz verbinden, um ihn betrieben zu können. Auch Kabelgewirr gehört der Vergangenheit an. Ihr müsst keine Steckdose in der Nähe bereithalten und auch die Sturzgefahr über das Kabel wird eliminiert.

Laut Hersteller bietet der AIRROBO PC 100 mit dem 188W starken, unabhängigen Wasserpumpenmotor, dem leistungsstärksten seiner Klasse an. Der PC100 saugt durch die untere Saugöffnung mit 210 Liter pro Minute und fängt mit einem professionellen Feinfilter herabgefallene Blätter, Schmutz, Algen und feinen Sand auf. Darüber hinaus reinigen und polieren die zwei Schrubbbürsten effektiv Wände und Böden.

Der 7.800mAh Akku sorgt für eine Poolreinigung von bis zu 120 Minuten mit einer Abdeckung von bis zu 288qm. Dies entspricht in etwa zwei Reinigungszyklen für die gängigste Poolgröße und -form eines 5 x 10m großen Rechtecks. Neben dem Standardmodus könnt ihr auch den Schnell-Reinigungsmodus verwenden, wenn es mal schnell gehen soll und euer Pool nur eine geringe Verschmutzung aufweist.

Apropos Verschmutzung. Im Inneren des AIRROBO PC100 befindet sich ein 4 Liter großer Filterkorb. Dieser nimmt den Schmutz auf kann bequem mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Am Gehäuse findet ihr insgesamt 11 Kontrollleichten. Auch einen Blick erkennt ihr so zum Beispiel den Akkustand.

Preis & Verfügbarkeit

Der AIRROBO PC100 kostet normalerweise 799,99 Euro. Zum Marktstart erhaltet ihr 200 Euro Rabatt, so dass nur 599,99 Euro fällig werden. Der Versand ist kostenlos und zudem habt ihr eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr auf der Amazon Produktseite neben dem 51 Euro Coupon auch den 7 Prozent Aktionscode (SCEPC100) aktivieren. Nur so reduziert sich der Preis um 200 Euro auf die genannten 599,99 Euro.

Entscheidet ihr euch für eine Bestellung über die AIRROBO-Webseite, so müsst ihr zwingend den Gutscheinccode SCEPC100 eingeben, um auf den Gesamtrabatt zu kommen.