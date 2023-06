Die AirPods Max sind nun mehr als zweieinhalb Jahren auf dem Markt. Gerüchten zufolge arbeitet Apple derzeit mit Hochdruck an den AirPods Max 2. Die zweite Generation der High-End-Kopfhörer soll neue Farben und verlustfreie Audiounterstützung sowie kleinere Designverbesserungen erhalten. Geht es nach dem Designer Parker Ortolani wird die Designänderung deutlich umfangreicher ausfallen als vermutet. Immerhin gibt es mit dem neuen Vision Pro Headset ein gutes Vorbild für ein Update.

Ein neues Konzept von Parker Ortolani schlägt ein aktualisiertes Design vor, das auf dem kürzlich vorgestellten Vision Pro Mixed-Reality-Headset basiert. In dem Konzeptentwurf wird das aktuelle AirPods Max Band durch ein Design ersetzt, das dem Kopfband der Vision Pro ähnelt.

Das neue Band verfügt über ein spezielles Einstellrad zur Anpassung der Passform, was zu einem verbesserten Tragekomfort beitragen soll. Ortolanis Konzept deutet darauf hin, dass die AirPods Max durch die Integration des Vision Pro Kopfbandes auch faltbar werden könnten, was eine wesentliche Neuerung gegenüber dem Modell der ersten Generation darstellen würde.

Als Apple seine High-End-Kopfhörer vorgestellt hatte, sorgte das mitgelieferte Smart Case für viel Gesprächsstoff. Im Vergleich zu den herkömmlichen Schutzhüllen, die mit anderen Premium-Kopfhörern mitgeliefert werden, sieht das Case ungewöhnlich aus und bietet nur wenig Schutz. Ein faltbares Design könnte zu einem neu durchdachten Case zum Aufladen führen.

Die Ähnlichkeiten mit dem Vision Pro Headset setzen sich mit einem neuen Anschluss im MagSafe-Stil an der rechten Ohrmuschel fort. Der Anschluss könnte laut Ortolani zum Aufladen und zur verlustfreien Audiowiedergabe genutzt werden.

Schließlich führt Ortolanis Konzept die Farbvarianten „Mitternacht, Silber, Polarstern und Space Grau“ für die AirPods Max 2 ein.

Der Designer zeigt seine Variante der AirPods Max 2 auf Twitter und schreibt zu dem Konzept:

Next generation AirPods Max concept. A refined design featuring Vision Pro elements to improve comfort. H2 and U1 to offer new software functionality like adaptive audio. And gorgeous new finishes to give them a more modern look that matches the rest of your Apple devices. pic.twitter.com/2WM1P6om70

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 17, 2023