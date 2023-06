Zwei Wochen ist es her, dass Apple im Rahmen der WWDC einen ersten Ausblick auf „Apple Vision Pro“ gegeben hat. Der Hersteller spricht bei diesem Produkt von seinem „ersten räumlichen Computer“. Vereinfacht ausgedrückt, könnte man allerdings auch Headset sagen. Wobei dieser Begriff dem Ganzen vermutlich nicht zu 100 Prozent gerecht wird. Bevor Apple Vision Pro Anfang 2024 auf den Markt kommen wird, werden noch ein paar Monate vergehen. Im Hintergrund stellt Apple allerdings schon jetzt die ein oder andere Weiche. So plant Apple das Zusammenspiel zwischen iPhone und Vision Pro zu optimieren. Der Startschuss soll mit dem iPhone 15 im Herbst dieses Jahres fallen.

iPhone 15 erhält verbesserten Ultrabreitband-Chip

In einem aktuellen Beitrag auf Twitter spricht Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple die Hardwarespezifikationen seiner Produkte energisch verbessern wird, um ein wettbewerbsfähigeres Ökosystem für Vision Pro aufzubauen.

Das Ökosystem ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Vision Pro, einschließlich der Integration mit anderen Apple-Hardwareprodukten. Dabei kommt es laut Kuo in erster Linie auf zugehörige Haupthardwarespezifikationen sind Wi-Fi und Ultrabreitband an. Demnach wird es beim iPhone 15 wahrscheinlich zu einer Spezifikationsverbesserung beim Ultrabreitband-Chip kommen, wobei der Produktionsprozess von 16 nm auf fortschrittlichere 7nm umgestellt wird. Dies wir zu einer verbesserten Leistung und einem geringeren Stromverbrauch bei der Interaktionen mit Geräten in der Nähe führen.

Apple將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態 1. Vision Pro的成功關鍵之一在於生態,當中包括能否與其他Apple硬體產品整合,而與此相關的主要硬體規格為Wi-Fi與UWB。 2. iPhone 15採用的UWB將規格升級,生產製程由16nm升級到更先進的7nm,有利近距離互動的效能提升或降低耗電。… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2023

Seit dem iPhone 11 setzt Apple auf einen Ultrabreitband-Chip beim iPhone. Dieser kommt seit dem iPhone 11 zum Einsatz und sorgt unter anderem für eine präzise Suche von AirTags. Aber auch bei der Apple Watch (Series 6 und neuer) und HomePod mini und HomePod (2. Generation) kommt der Apple U1-Chip zum Einsatz.

Ein Jahr später soll die nächste Verbesserung für das iPhone anstehen. Kuo geht davon aus, dass Apple mit dem iPhone 16 auf Wi-Fi 7 setzen wird. Dies soll für Apples Integration von Hardwareprodukten, die im selben lokalen Netzwerk laufen, von Vorteil sein und ein besseres Ökosystemerlebnis bieten.