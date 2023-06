Es gibt ein paar Neuigkeiten rund um Apple TV+. Zum einen wurde bekannt, dass die Produkten von „Metropolis“ eingestampft wurde und zum anderen hat Apple zwei kurze Clips zu „The Snoopy Show“ und „Selena Gomez: My Mind & Me“ veröffentlicht.

Produktion von „Metropolis“ wurde eingestellt

Apple TV+ hat die Produktion der Adaption von „Metropolis“ eingestellt. Von dieser Serie hatten wir erstmals im März 2022 gehört, als Apple das Drama in Auftrag gegeben hat.

Wie Deadline berichtet, haben zwei Gründe dazu geführt, dass die Serie eingestampft wurde. Auf der einen Seite wird der anhaltende Schriftstellerstreik in den USA genannt und auf der anderen Seite sollen wirtschaftliche Gründe und eine Kostenexplosion zu der Entscheidung geführt haben.

The Snoopy Show – Best Summertime Moments

Vor Kurzem lief die dritte Staffel zu „The Snoopy Show“ auf Apple TV+ an. Begleitend hat Apple nun den Clip „The Snoopy Show – Best Summertime Moments“ auf YouTube veröffentlicht, um ein wenig die Werbetrommel für die Kinderserie zu rühren.

Selena Gomez: My Mind & Me — A Never-Before-Seen Clip

Im November 2022 startet die Doku „Selena Gomez: My Mind & Me“ auf Apple TV+. Nach Jahren im Rampenlicht erreicht Selena Gomez unvorstellbare Berühmtheit. Doch gerade als sie einen neuen Höhepunkt erreicht, zieht sie eine unerwartete Wendung in die Dunkelheit. Dieser einzigartig rohe und intime Dokumentarfilm umspannt ihre sechsjährige Reise in ein neues Licht. In dem eingebundene Clip Selena spricht Gomez darüber, wie die Kraft der Gemeinschaft und der Konversation sie gestärkt hat.