Die Apple Card ist eine von Apple und Goldman Sachs eingeführte Kreditkarte, die eine nahtlose Integration mit dem iPhone bietet und den Nutzern ermöglicht, über Apple Pay kontaktlos zu bezahlen und Rabatte auf Apple-Produkte zu erhalten. Sie hat jedoch einen Haken – sie ist nur in den USA verfügbar. Das könnte sich in naher Zukunft ändern. So berichtet die Finanz-Webseite Moneycontrol, dass Apple derzeit mit einer indischen Bank verhandelt, um die Apple Card in Indien einzuführen.

Apple Card Expansion

Laut dem Bericht, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen beruft, traf sich Apple CEO Tim Cook während seiner Indienreise im April mit dem CEO und Geschäftsführer der HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, um die Möglichkeit zu erörtern, die Kreditkarte zusammen mit Apple Pay in das Land zu bringen. In Indien ist es nur Banken erlaubt, Kreditkarten einzuführen. Den Quellen des Unternehmens zufolge prüft Apple daher die Möglichkeit, seine Apple Card dort als Co-Branding-Kreditkarte mit der HDFC Bank einzuführen.

Apple soll auch Gespräche mit der indischen Zentralbank und der Regulierungsbehörde Reserve Bank of India (RBI) über die „Modalitäten“ der Karte geführt haben. Berichten zufolge hat die Aufsichtsbehörde Apple aufgefordert, das reguläre Verfahren für Co-Branding-Kreditkarten zu befolgen, ohne dem Unternehmen besondere Vorteile zu bieten.

Während seiner Reise nach Indien nahm Cook auch an der Eröffnung der ersten Apple Retail Stores des Landes teil. Bislang bot Apple seine Produkte nur über seine regionale Webseite und über Wiederverkäufer an, und dennoch erreichte der Umsatz von Apple in Indien im vergangenen Jahr bis März einen neuen Höchststand von fast 6 Milliarden US-Dollar.