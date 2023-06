Google hat einige Neuerungen für seine Chrome-App auf iOS bekannt gegeben. Abgesehen von bereits kürzlich hinzugefügten Funktionen wie Chrome Aktionen, gibt es jetzt vier weitere Updates, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen.

Adressen in Google Maps anzeigen

Ihr müsst nun nicht mehr zwischen den Apps wechseln, um Adressen in der Karten-App nachzuschlagen. Dank der KI-Unterstützung erkennt Chrome jetzt Adressen auf Webseiten. Bei längerem Drücken einer erkannten Adresse wird die Option angezeigt, diese auf einer Mini-Google-Maps-Karte in Chrome selbst zu betrachten.

Termine einfach im Kalender erstellen

Eine weitere Neuerung für iOS-Nutzer von Chrome ist die vereinfachte Erstellung von Google Kalender-Terminen. Ein langes Drücken auf ein erkanntes Datum reicht, um die Option zur Hinzufügung zum Google Kalender zu wählen. Chrome erzeugt den Termin automatisch und fügt wichtige Details wie Zeit, Ort und Beschreibung hinzu.

Verbesserte Übersetzungsfunktion

Mit fortschreitender Verbesserung der KI-Modelle bietet Chrome bessere Übersetzungsvorschläge. Wenn beispielsweise eine Webseite in einer fremden Sprache vorliegt, schlägt Chrome eine Übersetzung in die bevorzugte Sprache vor. Es ist nun möglich, spezifische Abschnitte einer Seite direkt in Chrome auf dem iOS-Gerät zu übersetzen.

Suche mit Google Lens

Die Google Lens-Funktion ermöglicht es euch, anhand von Bildern zu suchen. Damit könnt ihr Pflanzen identifizieren, Sprachen in Echtzeit übersetzen und vieles mehr. Nutzer können Google Lens in Chrome auf iOS verwenden, indem sie ein Bild lange drücken. In den kommenden Monaten wird es zudem möglich sein, die Kamera für die Suche mit neuen und bereits vorhandenen Bildern zu verwenden. Achtet hierfür auf das Lens-Symbol in der Adressleiste von Chrome auf iOS.