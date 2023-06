„HiJack“, die neueste von Apple produzierte TV-Serie mit Idris Elba in der Hauptrolle, hat Publikum und Kritiker gleichermaßen überzeugt. Die spannende Serie, die Anfang dieser Woche ihre Premiere feierte, hat hervorragende Kritiken und beeindruckende Bewertungen auf Rotten Tomatoes erhalten, was einen weiteren Erfolg für Apples TV-Programm darstellt.

Trotz zunächst zurückhaltender Kritiken erholte sich „Hijack“ schnell und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Serie startete dabei mit einer soliden Bewertung von 94 % bei Rotten Tomatoes und kam später auf respektable 91 %. Auch die Zuschauerbewertungen sind mit derzeit 85 % sehr gut. Der Erfolg der Serie unterstreicht ihr Potenzial als „Must-Watch“ auf der Liste der Zuschauer.

Idris Elba’s #Hijack is now Certified Fresh at 94% on the Tomatometer, with 31 reviews: https://t.co/SEuoe37Wmv pic.twitter.com/D2Uev1GW6G

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 28, 2023