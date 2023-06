In den letzten Jahren haben wir regelmäßig über den Breitbandausbau der Deutschen Telekom informiert. Nun hat das Bonner Unternehmen einen weiteren Meilenstein erreicht. So bietet die Telekom jetzt 6 Millionen reine Glasfaser-Anschlüsse an.

Die Deutsche Telekom kommt beim Breitbandausbau weiter gut voran. Das Bonner Unternehmen hat im Mai für 245.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss (Fiber to the home / FTTH) erhalten können, stieg im Mai um 180.000 und beträgt nun sechs Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Über 29 Millionen Haushalte können sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Seit Anfang 2023 haben über eine Million Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert.