Die Analysten von Wedbush gehen davon aus, dass Apple bis zum Jahr 2025 einen Wert von 4 Billionen Dollar erreichen konnte. Als einen Zwischenschritt könnte Apple in Kürze die Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar überschreiten. Dies Marke wird bei einem Aktienkurs von 190,73 Dollar erreicht.

Sollte Apple in Kürze eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar erreichen, wäre dies nicht das erste Mal, dass Apple diese Marke überschreitet. Das erste Mal, dass der Hersteller aus Cupertino die 3 Billionen erreichte, war im Januar 2022, nur wenige Monate nach der Ankündigung der MacBook Pro-Modelle M1 Pro und M1 Max sowie der iPhone 13 Familie.

Weiter heißt es in der Einschätzung der Analysten, dass das Unternehmen aus Cupertino in den letzten 18 Monaten eine Vielzahl von Herausforderungen in der chinesischen Lieferkette sowie ein schwächeres Makro in Rock of Gibraltar-Manier gemeistert hat, und so haben Cook und Apple – allen Widrigkeiten zum Trotz – das Unternehmen weiter nach vorne gebracht.

Im Hinblick auf die iPhone 15 Familie rechnet Wedbush mit einem „Mini-Superzyklus“, da rund 25 Prozent der Apple-Kunden in den letzten vier Jahren kein iPhone-Upgrade durchgeführt haben und dies bald tun werden. Auch Apple Vision Pro könnte für ein deutliches Wachstum verantwortlich sein. Allerdings sollte damit nicht in naher Zukunft gerechnet werden, da es zunächst ein erster Schritt in einer umfassenderen Strategie für Apple ist, ein generatives KI-gesteuertes App-Ökosystem für seinen Kundenstamm aufzubauen.