Ende Mai kündigte die Deutsche Telekom einen Datenbonus für ihre Mobilfunkkunden an. Am heutigen Tag fällt der Startschuss und Kunden erhalten einen individuellen Bonus in Höhe von bis zu 10GB pro Monat.

Telekom startet heute Datenbonus für Mobilfunkkunden

Am heutigen 04. Juli 2023 fällt der Startschuss für den Datenbonus für Telekom-Mobilfunkkunden. Das Bonner Unternehmen informiert seine Kunden wie folgt

Wir sagen Danke, und zwar nicht nur heute, sondern jeden Monat aufs Neue. Danke für Ihr Vertrauen und die treue Nutzung unseres Telekom Mobilfunk-Angebots. Dafür schenken wir Ihnen jeden Monat einen individuellen Datenbonus. Diesen finden Sie ab dem 04.07.2023 exklusiv in Ihrer MeinMagenta App. Er wird im Laufe des Vormittags abrufbar sein.

Wie berechnet sich der Datenbonus?

Ihr erhaltet für euren Mobilfunk-Vertrag für jedes Jahr 500 MB (bei einem Young-Vertrag 1 GB) zusätzliches Datenvolumen als monatlichen Bonus. Die Zugehörigkeit beginnt mit der Erstaktivierung des jeweiligen Vertrags/Tarifs, unabhängig von einem Tarifwechsel.

Der Datenbonus beträgt max. 10 GB. Für Prepaid-Tarife liegt der Höchstwert bei der Verdopplung eures aktuellen Inklusiv-Datenvolumens.

Welche Tarife sind berechtigt?

Ihr könnt den Datenbonus erhalten, wenn ihr einen der folgenden Tarife habt:

Solltet ihr noch über einen alten Tarif verfügen, so könnt ihr in einen aktuellen Telekom-Tarif wechseln, um euren individuellen Datenbonus zu bekommen. Nutzt ihr eine PlusKarte, so bucht euch die Person mit dem Hauptvertrag den Datenbonus.

Kleines Beispiel: Nutzt ihr seit Januar 2018 den MagentaMobil M, so seid ihr heute im sechsten Vertragsjahr. Dies wiederum bedeutet, dass sich daraus, ein monatlicher Datenbonus von 3GB (6x 500MB) ergibt.