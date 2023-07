In einem kürzlich von iKnowReview geführten Interview sprachen Apples Umwelt-Chefin Lisa Jackson und Hardware-Chef John Ternus über das ehrgeizige Umweltziel des Unternehmens. Bis 2030 soll jedes verkaufte Apple-Gerät keinerlei Auswirkungen auf das Klima haben. Diese Initiative, die als Apple 2030 bekannt ist, baut auf den Erfolgen des Unternehmens auf, das seit 2018 zu 100 % mit erneuerbaren Energien arbeitet. Der Plan sieht einen umfassenden Ansatz vor, der saubere Energie bei der Herstellung und Nutzung der Produkte sowie Strategien zur Beseitigung von Kohlenstoff einschließt.

Apples klimaneutrale Vision

Während des Interviews erläuterten Jackson und Ternus das Ziel der Kohlenstoffneutralität von Apple. Dabei geht es nicht nur um den Betrieb des Unternehmens. Es erstreckt sich auf den gesamten Lebenszyklus der Produkte von Apple. Das bedeutet, dass vom Design über die Herstellung und Nutzung bis hin zur Entsorgung jede Phase klimaneutral sein muss.

Um dies zu erreichen, arbeitet Apple mit seinen Zulieferern daran, auf saubere Energie umzustellen. Bislang haben sich 250 Zulieferer, auf die fast 85 % der Gesamtausgaben von Apple entfallen, verpflichtet, saubere Energie für die Apple Produktion zu verwenden. Durch diese Umstellung werden weltweit 13 Gigawatt an neuer sauberer Energie in die Netze eingespeist.

Die Verantwortung des Unternehmens endet jedoch nicht mit der Herstellung. Wenn die Kunden Apple-Produkte mit nach Hause nehmen und benutzen, muss auch die zum Aufladen benötigte Energie sauber sein. Um dies zu gewährleisten, speist Apple weltweit saubere Energie in die Stromnetze ein.

Strategien zur Beseitigung und Reduzierung von Kohlenstoff

Trotz seiner Bemühungen, auf saubere Energie umzusteigen, räumt Apple ein, dass das Unternehmen einen gewissen CO2-Fußabdruck hinterlassen wird, den es nicht kontrollieren kann, z. B. beim Versand. Aus diesem Grund investiert Apple in Strategien zur Kohlenstoffreduzierung, die in erster Linie auf der Natur basieren. Wenn Bäume wachsen, binden sie Kohlenstoff und geben Sauerstoff ab, was sie zu einem einfachen und effektiven Mittel zur Kohlenstoffreduzierung macht. Apple investiert auch in blauen Kohlenstoff, Mangroven und Grasland.

Kohlenstoffarmes Produktdesign

Das Engagement von Apple für Nachhaltigkeit geht über die Kohlenstoffneutralität hinaus. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf kohlenstoffarmes Design und Materialien. Apple arbeitet daran, recycelte Materialien in seinen Produkten zu verwenden, die einen viel geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck haben als neue Materialien. Nähere Informationen und eine Aufschlüsselung für einzelne Geräte erhaltet ihr auf Apples Webseite zur Nachhaltigkeit.

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Das Rücknahmeprogramm von Apple ist eine weitere Initiative im Bereich der Nachhaltigkeit. Indem Apple seine Kunden dazu ermutigt, ihre alten Geräte einzutauschen, kann das Unternehmen die Produkte recyceln oder aufarbeiten, was ihre Lebensdauer verlängert und die Abfallmenge reduziert.

Trotz der Herausforderungen zeigt der Umweltplan von Apple vielversprechende Ergebnisse. Der CO2-Fußabdruck des Unternehmens ist seit 2015 bereits um 45 % gesunken, obwohl der Umsatz um 68 % gestiegen ist. Das zeigt, dass es für ein Unternehmen möglich ist, zu florieren, ohne seine Kohlenstoffemissionen zu erhöhen.

Das komplette Interview von iKnowReview findet ihr auf YouTube. Es gibt Aufschluss über Apples ehrgeizigen Umweltplan, der für andere Technologieunternehmen eine hohe Messlatte darstellt. Mit dem Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2030 zeigt Apple, dass es möglich ist, technologische Innovation mit ökologischer Verantwortung zu verbinden.