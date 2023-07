Getreu dem Motto „HomeKit-Steckdosen“ kann man nie genug haben, haben wir einen Tipp für euch parat. Aktuell habt ihr die Möglichkeit, euch die HomeKit-Steckdose von Refoss zum Preis von je 12,60 Euro zu sichern, wenn ihr euch für das Doppelpack entscheidet. Möglich wird dies über einen 30 Prozent Rabatt-Gutschein, den ihr über die Amazon Produktseite aktivieren müsst.

HomeKit-Steckdose nur je 12,60 Euro im Doppelpack

Falls ihr an einer Smart Home Steckdose Interesse habt, die nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel ist, so haben wir einen spannenden Tipp für euch. Refoss bietet aktuelle seine smarte Steckdose im Doppelpack zum Preis von 35,99 Euro an. Auf der Amazon Produktseite findet ihr allerdings einen 30 Prozent Coupon. Wenn ihr diesen durch Anklicken aktiviert, reduziert sich der Preis für das 2er Set auf 25,19 Euro. Pro Steckdose entspricht dies einem Preis von nur 12,60 Euro. Bei diesem Preis kann man für einen HomeKit-Steckdose nicht wirklich etwas falsch machen.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Refoss-App, die Apple Home-App, eine andere HomeKit-kompatible App oder schlicht und einfach per Sprachassistent (z.B. Siri). Natürlich könnt ihr die Steckdose auch in Szenen, Automatisierungen etc. verwenden. Auch eine Verbrauchsmessung ist möglich, allerdings nur über die Refoss-App. Diese zeigt euch in Echtzeit den Verbrauch an und kann zudem den durchschnittlichen, maximalen und gesamten Stromverbrauch nach Woche, Monat oder Jahr darstellen.