In einem aktuellen Bericht widmet sich der Analyst Jeff Pu dem voraussichtlichen Zeitplan für die Produktion und die Merkmale der neuen iPhone 15 Serie. Demnach wird die Massenproduktion im August beginnen und bis Ende 2023 schätzungsweise 84 Millionen Einheiten umfassen, was eine Steigerung der Produktion um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dabei soll das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen aufwarten, was jedoch zu einer Preiserhöhung führen könnte.

Periskop-Kamera für das iPhone 15 Pro Max

Seit einigen Generationen sind die iPhone Pro und Pro Max Modelle bis auf die Bildschirmgröße und die Akkugröße identisch. Aber das soll sich dieses Jahr ändern. In Abkehr von den bisherigen Trends könnte Apple versuchen, das iPhone 15 Pro Max vom Pro Modell deutlicher zu unterscheiden. Nach Angaben von Jeff Pu wird das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen wie einem Periskop-Zoomobjektiv ausgestattet sein. Das Objektiv wird schon länger in der Gerüchteküche diskutiert und verspricht einen verbesserten optischen Zoombereich von bis zu 6x im Vergleich zum bisherigen Maximum von 3x bei den aktuellen Pro Modellen.

Periskop-Linsen bestehen in der Regel aus einer Reihe von Prismen und Spiegeln, die in Kombination die Brennweite effektiv verlängern. Im Fall von Smartphones kann die Technologie so konzipiert werden, dass das Licht vom Frontelement durch ein Prisma auf einen Abbildungspunkt oder Sensor tief im Inneren des Gehäuses des Smartphones gelenkt wird. Das ermöglicht einen deutlich höheren und stufenlosen optischen Zoom.

Während die Periskop-Technik exklusiv im iPhone 15 Pro Max vorzufinden sein wird, sollen beide Pro Modelle ein Upgrade der Kamerasensoren erhalten. So wird Apple laut Pu auf neue 3-Stacked-Bildsensoren umsteigen. Diese sollen mehr Licht einfangen und generell eine bessere Bildqualität bieten.

Weitere Verbesserungen

Zu den weiteren Verbesserungen gehören ein neu gestaltetes Pro-Gehäuse mit Titanseiten, eine neue Aktionstaste und ein Wechsel vom Lightning-Anschluss zum USB-C-Anschluss. Das iPhone 15 Pro und Pro Max sollen zudem über einen schmaleren Displayrahmen sowie gebogene Kanten verfügen. Apple wird die iPhone 15 Generation voraussichtlich im Herbst offiziell vorstellen. Es wird spannend sein, ob die neuen Funktionen eine mögliche Preiserhöhung rechtfertigen.