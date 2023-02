Rund sieben Monate trennen uns noch von der Ankündigung des iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Für gewöhnlich intensivieren sich jedes Jahr im Frühjahr so langsam aber sicher die Gerüchte zur neuen iPhone-Familie. Nun taucht erneut das Gerücht auf, dass Apple bei den Pro-Modellen auf einen „ultra-dünnen“ Displayrahmen setzen wird.

iPhone 15 Pro: erneut Gerüche zu einem „ultra-dünnen“ Displayrahmen

Ein anonymer Leaker, der auf Twitter unter dem Synonym „ShrimpApplePro“ sein Unwesen treibt und in der Vergangenheit bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich am heutigen Tag zum kommenden iPhone 15 Pro zu Wort. Glaubt man der Einschätzung des Leakers, so wird Apple beim iPhone 15 Pro auf einen „ultra-dünnen“ Displayrahmen setzen, so wie man es von der Apple Watch 7 oder neuer kennt. Er spricht davon, dass ihm weitere Quellen diese Information, die er bereits vergangenen Monat veröffentlicht hat, erneut bestätigt haben.

ShrimpApplePro erwartet zudem, dass der Gehäuserahmen bei allen iPhone 15 Modellen leicht gebogen. Der Leaker konnte im Vorfeld der iPhone 14 (Pro) Ankündigung das Hardware-Design der Dynamic Island verraten. Von daher sollte man etwas genauer zuhören, wenn er sich zu Wort meldet. Nun scheinen ihm Informationen zum iPhone 15 Pro zugesteckt worden zu sein, die allerdings noch von „anderen“ Quellen bestätigt werden müssen. Vor wenigen Wochen sprach ShrimpApplePro ebenso davon, dass Apple bei mindestens einem iPhone 15 Modell auf einen Titan-Rahmen setzen wird.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple den iPhone 15 Pro Modellen einen A17-Chip, USB-C, Wi-Fi 6E, 8GB RAM, berührungsempfindliche Tasten mit haitischem Feedback und ein verbessertes Kamerasystem verpassen wird. Dabei sollen sich die Pro-Modellen etwas stärker von den Non-Pro-Modellen als in den vergangenen Jahren unterscheiden.