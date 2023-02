Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 hat die automatische Unfallerkennung in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. Doch nicht nur das iPhone 14 unterstützt die Funktion. Auch die neuesten Apple Watch Modelle können automatisch einen Notruf absetzen, wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird. Genau dies ist nun am frühen Montagmorgen in Bayern geschehen, was drei Menschen das Leben gerettet haben könnte.

Apple Watch führt Rettungsteam zum Unfallort

Ersten Ermittlungen zufolge war das Auto auf der B20 bei Steinach unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Grünstreifen durchfuhr und durch einen Erdhügel über die dortige Leitplanke katapultiert wurde. Die drei Insassen wurden bei dem Unfall „zum Teil im Auto eingeklemmt“, berichtet die Mittelbayerische Zeitung. Es gab weder Zeugen des Unfalls, noch war das Fahrzeug von der Fahrbahn aus zu sehen. An dieser Stelle kam die Unfallerkennung der Apple Watch ins Spiel.

Einer der drei jungen Männer im Auto hatte eine Apple Watch Series 8. Die Smartwatch erkannte den Unfall und teilte der Notfall-Zentrale den genauen Standort mit. Dies ermöglichte es den Rettungskräften zum Unfallort zu fahren. Berichten zufolge erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, während die beiden Mitfahrer „schwere Verletzungen“ erlitten. Alle drei wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Apple erklärte bei der Vorstellung der neuen iPhones und Apple Watch Modelle, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Die Funktion ist sowohl beim iPhone 14 (Pro) als auch bei der Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 und Apple Watch SE 2 verfügbar.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst.

Apple optimiert noch die Unfallerkennung

iOS 16.3.1 wurde gestern veröffentlicht und enthält „Optimierungen“ am Algorithmus zur Unfallerkennung. Diese Optimierungen sind eine Reaktion auf Beschwerden von Ersthelfern über irrtümliche Unfallmeldungen des iPhone und der Apple Watch. Insbesondere aus Ski-Gebieten gab es zuletzt mehrere entsprechende Berichte. Anscheinend werden bestimmte Bewegungen beim Ski fahren oder leichte Stürze als Unfall fehlinterpretiert. Berichte wie der heutige sind jedoch ein Paradebeispiel dafür, dass die Unfallerkennung zu den wichtigsten Neuerungen des iPhone und der Apple Watch zählt.