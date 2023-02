Bevor die neue ThrillerSerie „Liaison“ am 24. Februar auf Apple TV+ startet, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in den Publicis Cinémas in Paris statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Liaison“

Am gestrigen Tag fand die Weltpremiere von „Liaison“ auf dem roten Teppich in Paris statt. Teilnehmer der Veranstaltung waren neben den Stars Vincent Cassel und Eva Green auch Gérard Lanvin, Irène Jacob, Stanislas Merhar, Laëtitia Eïdo, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray, Aziz Dyab, Lyna Dubarry, Thierry Frémont, Daniel Francis, Marco Horanieh, Yan Tual , Schöpferin und Autorin Virginie Brac, Regisseur und ausführender Produzent Stephen Hopkins und ausführende Produzenten Gub Neal, Jean-Benoît Gillig, Sarada McDermott, Edward Barlow und mehr.

„Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können, und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen. Zwei Agenten, ehemals ein Liebespaar, müssen zusammenarbeiten, um internationale Cyberangriffe zu bekämpfen, die gegen das Vereinigte Königreich gerichtet sind. Gleichzeitig sind sie gezwungen, sich mit den verborgenen Geheimnissen ihrer zerstörerischen Beziehung auseinandersetzen.

Die erste Folge von „Liaison“ startet am Freitag, den 24. Februar 2023, auf Apple T+. Anschließend folgt immer freitags bis zum 31. März 2023 eine neue Episode. Den Trailer zur neue Serie findet ihr hier.