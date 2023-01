Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple die neue iPhone 15 Familie im September dieses Jahres ankündigen wird. Traditionell tauchen im Frühjahr eines jeden Jahr immer konkreter werdende Gerüchte zu den neuen Modellen auf. Am heutigen Sonntag gibt es die nächsten Appetithäppchen, wohin die Reise bei den iPhone 15 (Pro) Modellen gehen soll. Zunächst heißt es erst einmal, dass die iPhone 15 Modelle die selben Größen aufweisen werden, wie ihre Vorgänger. Zudem heißt es, dass das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max einen dünneren Rahmen sowie gebogene Kanten aufweisen wird.

Leaker ShrimpApplePro hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er über sehr gute Apple Kontakte verfügt. Auch wenn er nicht zu 100 Prozent immer voll ins Schwarze getroffen hat, konnte er zahlreiche akkurate Informationen liefern. Unter anderem kannte er im Vorfeld das Design der Dynamic Island sowie die Arbeitsspeichergröße beim iPhone 14 (Pro).

Wenig überraschend gibt der Leaker nun zu verstehen, dass die iPhone 15 Modelle die selbe Displaygröße aufweisen werden, wie ihre iPhone 14 Pendants. Somit kommen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll Modelle zum Einsatz. Weiter hießt es, dass das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max über einen dünneren Rahmen verfügen werden. Alle vier Modelle sollen abgerundete Ecken haben. Laut einer Quelle, die mit dem Leaker sprach, könnte diese Kombination aus schmaleren Rahmen und gebogenen Kanten zu einem ähnlichen Aussehen wie bei der Apple Watch Series 7 und Series 8 führen. Erinnert das Design auch an das damalige iPhone 5C sowie das aktuelle MacBook Pro?

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

– all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

– pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023