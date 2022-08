In jedem Jahr stellt sich vor der Ankündigung einer neuen iPhone-Generation die Frage, welche Gerüchte zutreffen und welche in die Welt der Fabelwesen gehören. Besonders spannend wird es dann, wenn zwei Gerüchte konträr zueinander sind. Welcher Leaker hat die besseren Drähte zur Apple Zulieferkette. Nachdem lange Zeit klar schien, dass Apple beim iPhone 14 Pro auf eine kreis- und pillenförmige Displayaussparung setzt, ist nun nur noch von einer pillenförmigen Notch die Rede.

Wenige Tage vor der Apple September Keynote tauchen verschiedene Puzzleteile zur kommenden iPhone Generation auf. Allerdings passen nicht alle Puzzleteile zueinander. Leaker ShrimpApplePro macht auf eine Meldung auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo aufmerksam und zeigte die Front eines mutmaßlichen iPhone 14 Pro. Auf dieser ist eine pillenförmige Displayaussparung ohne Verbindung zum Rahmen zu sehen, die die entsprechenden Sensoren und Kamerakomponenten für die TrueDepth-Kamera enthalten soll. Der Foxconn-Chef soll diese Info sogar intern bestätigt haben. Wie immer gilt: Solche Gerüchte sollten mit einer Portion Skepsis betrachtet werden.

Weiter heißt es, dass alle iPhone 14 Modelle über 6GB Arbeitsspeicher verfügen werden. Dieses Gerücht wurde vor wenigen Wochen auch bereits von Digitimes „bestätigt“. Allerdings sollen die Pro-Modelle auf einen schnelleren LPDDR5 Ram setzen (Non-Pro-Modelle: LPDDR4X).

iPhone 14 Pro seal

According to them, this is the display’sdesign (😂)

All 6GB of ram, pro iPhone have a white box https://t.co/83REgWttPv pic.twitter.com/Uj2oihfgro

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022