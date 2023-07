Am gestrigen Abend hat Apple die dritte Beta zu iOS 17 veröffentlicht. Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch bereits auf die Neuerungen der Beta 3 hingewiesen, einen kleinen Nachtrag haben wir allerdings noch für euch. Zwei neue Siri-Stimmen in Deutsch sind an Bord.

iOS 17 Beta 3 bringt neue Siri-Stimmen in Deutsch

Es gibt noch eine weitere kleine Neuerung in der iOS 17 Beta 3. Für deutsche Nutzer sind zwei neue Siri-Stimmen implementiert worden. Genau genommen, ist es eine männliche als auch weibliche Stimme, so dass ihr zukünftig eine etwas größere Auswahl habt und die für euch angenehmste Stimmfarbe bzw. Stimmlage auswählen könnt.

Die Auswahl zur Siri-Stimme trefft ihr am iPhone unter Einstellungen -> „Siri & Suchen“. Dort wählt ihr seit der Beta 3 zwischen „Stimme 1“, „Stimme 2“, „Stimme 3“ und „Stimme 1“.

(Danke Besnik)