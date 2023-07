Apples neueste iOS 17 Beta 3 bringt eine Reihe von Verbesserungen von Funktionen und Bedienelementen mit sich. Die Verbesserungen reichen von neuen Optionen für die Fotoverwaltung bis hin zu Designverbesserungen in der Health App, erweiterten Song-Credits in Apple Music und einer aktualisierten Lichtsteuerung in der Home App.

Zuletzt gelöschte Fotos

Im Album „Zuletzt gelöscht“ hat Apple die Benutzeroberfläche überarbeitet. Statt separater Schaltflächen zum Löschen und Wiederherstellen gibt es jetzt ein kleines Menüsymbol mit drei Punkten am unteren Rand des Displays, das angetippt werden kann, um die Optionen zum Wiederherstellen und Löschen aufzurufen. Wenn keine Bilder ausgewählt sind, stehen die Optionen „Alle löschen“ und „Alle wiederherstellen“ zur Verfügung. Die neue Funktion „Als Video speichern“ vereinfacht zudem die Verwaltung von Live Photos.

Neuerungen in der Health App

Apple hat den Bereich „Mental Wellbeing“ (Mentales Wohlbefinden) in der Health App überarbeitet. Das neue Design bietet einen übersichtlichen Look mit einem überarbeiteten Farbschema für verschiedene Emotionen. Nutzer können nun Erinnerungen einstellen, um ihre Stimmungen zu bestimmten Zeiten zu protokollieren, z. B. zur Tagesmitte, am Ende des Tages oder nach einem benutzerdefinierten Zeitplan.

Mehr Informationen in Apple Music

Die Apple Music App bietet jetzt Song-Credits, die Aufschluss über die Interpreten, Komponisten und die Produktions- sowie Technik-Teams geben. Die Funktion kann durch Tippen auf das Drei-Punkte-Symbol neben einem abgespielten, gesuchten oder in einer Wiedergabeliste enthaltenen Song aufgerufen werden. Die Liedtexte, die zuvor Teil des Dropdown-Menüs waren, sind nun in den Bereich verschoben worden, der auch Informationen zur Audioqualität wie Lossless oder Dolby Atmos enthält.

Aktualisierte Oberfläche der Home App

Ein neuer Startbildschirm begrüßt die Nutzer in der Home App und informiert sie über die neuen Funktionen. Für mehrfarbige Lichter wurden vorgewählte Optionen für schnelle Farbwechsel hinzugefügt. Diese Farbauswahl steht auch im Kontrollzentrum zur Verfügung, wenn auf ein bestimmtes Licht zugegriffen wird.

Vorfreude auf die öffentliche Beta von iOS 17

Mit der Veröffentlichung der dritten Entwickler-Beta von iOS 17 wird bald eine öffentliche Beta-Version erwartet. Apple hatte zuvor eine öffentliche Betaversion für Juli versprochen, und da der Monat bereits begonnen hat, könnte die Veröffentlichung jederzeit erfolgen.