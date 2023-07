Gravis dürften den meisten Apple Nutzern bekannt sein. Der Händler betreibt nicht nur einen Online-Shop, sondern auch deutschlandweit diverse Ladegeschäfte vor Ort. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten für Online-Einkäufer. Gravis senkt die Versandkosten.

Gravis senkt die Versandkosten

Es gibt erfreuliche Nachrichten von Gravis. Ab sofort wird bei Gravis das Versandkostenmodell angepasst. Anstatt 5.99 Euro wie bisher zahlt ihr nur noch 3.99 Euro. Das ist allerdings nicht die einzige News. Ab dem zweiten Artikel im Warenkorb ist der Versand komplett kostenlos.

Mit rund 660 Mitarbeitern an 40 Standorten deutschlandweit zählt Gravis zu den führenden Apple Service Providern in Europa. Wer nicht nur einen Computer, sondern digitalen Lifestyle will, ist bei Gravis, dem größten deutschen Anbieter für iPhone, iPad, Mac und mehr genau richtig. Gravis steht eigenen Angaben zufolge für hochwertige Produkte, kompetente Beratung, exzellenten Service, attraktive Aktionen und mehr als 30-jährige Erfahrung.

-> Hier geht es in den Gravis-Online-Store