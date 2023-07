Apple TV+ hat den Trailer für die dritte und abschließende Staffel der Dark-Comedy-Serie „Physical“ veröffentlicht. Die neue Staffel mit Rose Byrne in der Hauptrolle soll am 2. August 2023 Premiere feiern. Zum Finale der Serie wird auch die preisgekrönte Schauspielerin Zooey Deschanel (New Girl) zu sehen sein. Der neue Trailer lässt vermuten, dass die Staffel einen spannenden Abschluss der Verwandlungsgeschichte von Sheila Rubin, der Figur von Byrne, bieten wird.

Das letzte Kapitel von „Physical“

„Physical“ spielt im San Diego der 1980er Jahre. Die Serie verfolgt die Entwicklung von Sheila Rubin von einer zurückhaltenden Hausfrau zu einer dynamischen Fitnessunternehmerin. Die Handlung umfasst Sheilas Flucht aus einer enttäuschenden Ehe, ihre gefährliche Liaison mit einem Immobilienmagnaten und ihren Kampf mit ihren inneren Dämonen. Mit der Hilfe ihrer treuen Freundin Greta überwindet Sheila diese Herausforderungen und entwickelt sich mit ihrem Unternehmen Body by Sheila zu einer selbstbewussten Geschäftsfrau und Trainerin.

In dieser letzten Staffel wird Sheilas Position durch den aufstrebenden Fitness-Star Kelly Kilmartin, gespielt von Deschanel, bedroht. Die Rivalität stellt nicht nur eine berufliche Herausforderung dar, sondern löst auch persönliche Turbulenzen für Sheila aus, die ihren hart erarbeiteten inneren Frieden und ihre Stabilität in Gefahr bringen.

Die Serie wird von Tomorrow Studios, einer ITV Studios-Partnerschaft, produziert und wurde von Annie Weisman entwickelt, geschrieben sowie produziert. Stephanie Laing führt bei der Serie Regie und fungiert als ausführende Produzentin neben Marty Adelstein, Becky Clements, Alissa Bachner für Tomorrow Studios und der Hauptdarstellerin Rose Byrne.