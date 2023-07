Apple hat das jährliche Sommer Camp 2023 angekündigt, das sich an Kinder und Familien richtet. In diesem Jahr steht die Erfindung im Mittelpunkt des Kreativ-Workshops, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Erfindungen entwerfen und anschließend mithilfe von Keynote und Freeform lebendig machen können. Die Camps werden in verschiedenen Apple Stores in Deutschland angeboten.

Erfindungen auf dem iPad entwerfen

Das diesjährige Apple Sommer Camp mit dem Titel „Deine Erfindungen auf dem iPad entwerfen“ soll Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren dazu ermutigen, die Welt der Erfinder zu entdecken und ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten. Die Kinder werden dazu angeleitet, das iPad und den Apple Pencil zu nutzen, um von der Ideenfindung bis zur Erstellung von Entwürfen nützliche und innovative Kreationen zu entwickeln.

Die endgültigen Entwürfe werden dann mithilfe der Präsentationssoftware Keynote und der digitalen Whiteboard-Anwendung Freeform in GIFs umgewandelt und in einem Sammelkartenformat präsentiert. Mit dieser spannenden Methode will Apple Kinder dazu inspirieren, mehr Ideen zu entwickeln und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Apple formuliert auf der zugehörigen Webseite wie folgt:

„Entdecke die aufregende Welt der Erfinder:innen von der ersten Idee bis zum Entwurf. Mit iPad und Apple Pencil werden wir gemeinsam für unsere Nachbarschaft kreativ. Deine genialen Erfindungen erwecken wir dann mit Keynote und Freeform zum Leben – als tolle GIFs im Sammelkarten­format. Komm mit mehr Ideen wieder. Für alle zwischen 8 und 12 Jahren. Was du brauchst, bekommst du von uns. Für Sessions mit Audioverstärkung ist auf Anfrage eine induktive Höranlage verfügbar.“

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme an den Apple Sommer Camps ist eine Anmeldung erforderlich, die nur durch die Eltern oder gesetzlichen Vertreter der Kinder erfolgen kann. Ihr könnt euch die passende Session auf der Today at Apple Webseite auswählen und kostenlos buchen.

Alle angemeldeten Personen müssen während der gesamten Dauer der anderthalbstündigen Workshops anwesend sein. Alle benötigten Materialien und Geräte werden von Apple bereitgestellt. So wird sichergestellt, dass alle Kinder, unabhängig von ihren technologischen Voraussetzungen, die Möglichkeit haben, an den Camps teilzunehmen und ihre kreativen Fähigkeiten zu fördern.

Das Apple Sommer Camp ist jedes Jahr ein aufregendes Angebot für Kinder, um ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten und gleichzeitig den Umgang mit moderner Technologie zu lernen. Indem sie dieses Jahr ihre eigenen Erfindungen von der Idee bis zum Entwurf erstellen und mithilfe von Technologie zum Leben erwecken, gewinnen die Kinder wertvolle Einblicke in den kreativen und technischen Prozess.