Die Fachzeitschrift Connect hat ihren jährlichen Festnetztest durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Den ersten Platz belegt die Deutsche Telekom mit 912 von 1.000 möglichen Punkten und der Note „Sehr gut“. Vodafone, 1&1 und o2 belegen die weiteren Plätze, ebenfalls mit der Gesamtnote „Sehr gut“.

Festnetztest der connect: Telekom gewinnt vor Vodafone, 1&1 und o2

Die Ergebnisse des Connect Festnetztests 2023 liegen vor. Mit 912 von 1.000 möglichen Punkten setzte sich die Deutsche Telekom im bundesweiten Vergleich aller Anbieter durch. Das Festnetz der Telekom bekommt vom Testteam der connect insgesamt die Note „Sehr gut“.

Connect hat in diesem Jahr eine komplett neue Test-Methodik eingeführt. Im Fokus steht nun, welche Leistung und welche Qualität die Kundinnen und Kunden wirklich erleben. Von Januar bis Juli haben die Testteams dafür Festnetz- und Internetanschlüsse unter die Lupe genommen und mehr als 330 Millionen Test-Samples ausgewertet. Bei den bundesweiten Anbietern setzt sich das Festnetz der Telekom an die Spitze. In der Summe schafft die Telekom das beste Gesamtergebnis aus den vier Test-Kategorien Download, Upload, Latenz und Stabilität. Vor allem bei den aktiv gemessenen Upload Datenraten und bei den Latenzen des Netzes, also den Verzögerungszeiten, liefert das Netz der Telekom Top-Werte.

Aber auch Vodafone, 1&1 und o2 müssen sich nicht wirklich verstecken und können ebenso das Gesamturteil „Sehr gut“ für sich verbuchen. Die Unterschiede liegen im Detail. So blickt Vodafone beispielsweise auf die höchsten durchschnittlichen Downloadraten, die beim Kunden ankommen. Zudem gibt es laut Connect an der Stabilität des Vodafone Festnetzes nichts mehr zu kritisieren.