Am heutigen Tag erreichen uns mehrere Hinweise darauf, dass iPhone 15 und iPhone 15 Pro zum Verkaufsstart in begrenzter Stückzahl zur Verfügung stehen. An einer Keynote im September wird allerdings nicht gezweifelt

iPhone 15 Pro mit eingeschränkter Verfügbarkeit zum Verkaufsstart

Allgemein wird damit gerechnet, dass das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im Vergleich zu ihren Pendants der iPhone 14 Familie einen schmaleren Displayrahmen aufweisen. Diese neue Bauweise soll zu Problemen bei der Produktion führen.

Laut The Information verwenden Apple-Zulieferer ein neues Display-Herstellungsverfahren, um die Rahmengröße zu verkleinern, was zu Problemen mit Displays von LG Display führt. Apple hatte 2019 ein ähnliches Problem mit der Vergrößerung des Displays der Apple Watch Series 7.

Die LG Displays sollen bei Zuverlässigkeitstests durchgefallen sein, bei dem das Display mit dem Metallgehäuse verschmolzen wird. Daraufhin hat Apple das Design der LG Displays optimiert, damit dieses die Tests bestehen kan. Bei den Displays von Samsung soll es keine Probleme geben.

Die Kollegen von The Informationen gehen nicht davon aus, dass Apple die Markteinführung des iPhone 15 Pro und des iPhone 15 Pro Max verzögern wird. Stammessen sollen zur Markteinführung weniger Exemplare zur Verfügung stehen. Das Herstellungsproblem soll iPhone 15 Pro Max am härtesten treffen, und es scheint, dass es das Gerät sein wird, das bei der Markteinführung am schwierigsten zu bekommen sein wird.

Bank of America: iPhone 15 könnte sich bis Oktober verzögern

Ein Bank of America Analyst, der korrekt den verzögerten Verkaufsstart des iPhone 12 vorausgesagt hat, spricht ebenso davon, dass wir beim iPhone 15 eine ähnliche Verzögerung erleben könnten. Anstatt im September in den Handel zu gelangen, könnte sich das iPhone 15 bis Oktober verzögern.

Blicken wir ein paar Jahre zurück. Im März 2020 und somit rund sechs Monate vor dem prognostizierten Start der iPhone 12 Familie gab BofA Global Research Analyst Wamsi Mohan zu verstehen, dass sich der Verkaufsstart der Geräte verzögert. Damals dürften die COVID-19 Umstände zu der Verzögerung geführt haben. Allerdings waren die damaligen Verzögerungen doch größer, als ursprünglich prognostiziert. iPhone 12 und iPhone 12 Pro starteten am 23. Oktober und das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max gingen am 13. November in den Handel.

Nun gibt Mohan zu verstehen (via Macrumors), dass Untersuchungen bei Unternehmen in der Apple-Lieferkette darauf hindeuten, dass es auch beim iPhone 15 zu Verzögerungen kommen wird, allerdings in der Größenordnung von „einigen Wochen“.

Es heißt

Wamsi Mohan, Analyst bei BofA Global Research, erhöhte am Mittwoch sein Kursziel für Apple-Aktien von 190 US-Dollar auf 210 US-Dollar, bekräftigte jedoch seine neutrale Bewertung der Aktie. Er äußerte Bedenken, dass die iPhone-Verkäufe für das Geschäftsjahr September 2023 hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben könnten. In einer Analysteneinschätzung sagte Mohan, dass die Ergebnisse des Juni-Quartals, die am 3. August veröffentlicht werden, wahrscheinlich „größtenteils im Einklang“ mit den Schätzungen der Wall Street stehen werden. Er ist jedoch besorgt, dass die Prognosen für das vierte Quartal die Wall Street enttäuschen könnten. Seine Überprüfungen der Apple Zulieferkette ergaben, dass sich die Markteinführung des iPhone 15 um einige Wochen verzögern könnte, was die Einführung des Smartphones der nächsten Generation auf das Dezember-Quartal verschieben könnte. Er geht nun davon aus, dass der Umsatz im Septemberquartal bei 87,1 Milliarden US-Dollar liegt und damit deutlich unter dem Konsens von 91,6 Milliarden US-Dollar liegt.

Schlussendlich werden wir bis zur Apple Keynote im September warten müssen, um eine Antwort zu erhalten.