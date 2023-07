o2 und Apple haben eine gemeinsame Kampagne namens „Du kannst alles schaffen“ gestartet. Unter dem “can do”-Markendach steht im Fokus, wie Menschen über sich hinauswachsen können. Die Kampagne wird unter anderem von einem Werbespot begleitet.

„Du kannst alles schaffen“: o2 und Apple starten gemeinsame Kampagne

Die Botschaft der gemeinsamen Kampagne von o2 und Apple lautet „Du kannst alles schaffen“. Die Kampagnen-Mechanik kombiniert dabei eine Produktaussage mit einer emotionalen “can do”-Aussage: „Was du bekommst: Die Produktvielfalt von Apple. – Was Du auch bekommst: Die Möglichkeit alles zu schaffen.“. Durch die kommunikative Klammer werden die Produktleistungen von Apple und o2 emotional über „can do“ aufgeladen.

„Die Produktvielfalt von Apple trifft auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Netzbetreibern – mit dem Fokus auf bezahlbare monatliche Beträge. Wenn zwei starke Marken zusammenkommen, entsteht etwas Magisches. Sich von Widerständen nicht aufhalten lassen und stattdessen das scheinbar Unmögliche möglich machen – die Geschichte unseres Protagonisten ist ein leuchtendes Beispiel für den ‚o2 can do‘-Spirit“, sagt Michael Falkensteiner, Director Brand & Marketing Communications o2 Telefónica.

Den oben angesprochen Werbespot werdet ihr als 35-Sekünder im TV sowie in der 73-sekündigen Vollversion im Kino zu Gesicht bekommen. Der Spot zeigt die Geschichte eines Erziehers, der mit verschiedenen Apple-Produkten eine Sprache erlernt, um einem Kind aus Japan bei der Integration in seine Kindergartengruppe zu helfen.

Aktionsangebote

Im Rahmen der „Du kannst alles schaffen“-Kampagne gibt es natürlich auch verschiedene Aktionsangebote über die Apple-Produktwelt, etwa das iPhone, das iPad Pro, die Apple Watch Ultra oder die AirPods Pro. Alle Modelle gibt es in Verbindung mit dem Neuabschluss eines o2 Mobile Tarifs bereits für 1 Euro Anzahlung. So könnt ihr zum Beispiel das iPhone 14 Pro 128 GB, in Kombination mit dem o2 Mobile M (25 GB+) über eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten (Handykauf) bzw. 24 Monaten (o2 Mobile M) für einmalig 1 Euro und monatlich 49,99 Euro erwerben. Der Anschlusspreis entfällt.

-> Hier geht es zu den Apple-Angebote von o2