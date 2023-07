Knapp vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ am 01. November 2019 an den Start gegangen ist. Seitdem ist der Katalog von einer Handvoll Filmen und Serien stark angefangen. Um die zweite Staffel zu „Foundation“ zu bewerben, hat Apple TV+ einen neuen Clip veröffentlicht.

Apple TV+: Serien- und Film-Katalog stark angewachsen

Apple ist im November 2019 mit einer überschaubaren Anzahl an Filmen und Serien gestartet. Mittlerweile ist der Katalog auf 200 Titel angewachsen. Dabei setzt Apple ausschließlich auf Eigenproduktion und füll seinen Katalog – anders als Netflix oder Prime Video – nicht mit dazu gekauften Filmen und Serien auf. Dadurch ist die Auswahl an streambaren Inhalten kleiner als bei der Konkurrenz.

Wie Isabel Riofrío – Analystin bei Reelgood – zu verstehen gegeben hat, wuchs der Apple TV+ Katalog bemerkenswert im Jahresvergleich (Juni 2022 gegenüber Juni 2023) um 51 Prozent, von etwa 130 Titeln auf rund 200 Filme und Fernsehsendungen.

Dabei blickt Apple auf verschiedene, besonders erfolgreiche Original-Inhalte. Dabei denken wir unter anderem an die Oscar-Gewinner „CODA“ und „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ sowie die „Ted Lasso“, „Silo“ und viele mehr. Zuletzt hatte Apple allerhand neue Serien und Filme angekündigt, die dieses Jahr noch debütieren werden. So wird der Apple TV+ Katalog weiter stetig anwachsen.

Foundation — Pillars of Foundation

Mitte Juli ist „Foundation – Staffel 2“ auf Apple TV+ gestartet. Um ein wenig die Werbetrommel für die Sci-Fi-Serie zu rühren, hat Apple nun den Clip „Foundation — Pillars of Foundation“ auf YouTube veeröffentlicht. In dem Video lernt ihr die Frauen kennen, die die Geschichte von Foundation verändern.

Um was geht es in der Serie?

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.