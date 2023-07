Wie wir bereits berichtet haben, könnte mit der nächsten iPhone Generation eine Preiserhöhung stattfinden. Nun widmet sich Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter nochmals dem Thema und erklärt, dass ein Preisanstieg für alle neuen iPhone Modelle erwartet wird. Dabei könnte das iPhone 15 Pro Max aufgrund einer neuen Periskop-Kamera den größten Preissprung machen.

Mögliche Preiserhöhung für das iPhone 15

In der neuesten Ausgabe seines Newsletters bekräftigt Gurman die jüngsten Berichte zur Preisgestaltung des iPhone 15. Gurman gibt an, dass Verbraucher außerhalb der USA mit „geringfügigen“ Preiserhöhungen für die gesamte iPhone 15 Reihe rechnen sollten. In den USA könnte zwar auch eine Preiserhöhung stattfinden, hier jedoch nur für die Pro Modelle.

Gurman schreibt:

„Ich würde zumindest mit geringfügigen Preiserhöhungen für alle vier Modelle außerhalb der USA rechnen. Ich schließe auch eine Preiserhöhung in den USA nicht aus – zumindest für einige der Pro Modelle – angesichts der Umstellung auf Titan und das teurere Kamerasystem des iPhone 15 Pro Max. Zum Vergleich: Apple verlangt für Titan-Uhren 100 Dollar mehr als für ihre Pendants aus Edelstahl.“

Die neuen Pro Modelle sollen beide mit Titanrahmen anstelle von Edelstahl ausgestattet sein, was sie laut Gurman stabiler und leichter macht. Die Displays sollen zudem dank einer neuen Technologie schmalere Ränder haben, wodurch die Größe des schwarzen Randes um etwa ein Drittel reduziert wird. Und wie bereits berichtet, erwartet auch Gurman, dass der Stummschalter durch eine anpassbare Aktionstaste ersetzt wird und der Lightning-Anschluss USB-C weichen muss.

Periskop-Kamera für das iPhone 15 Pro Max

Eine Preiserhöhung droht insbesondere beim iPhone 15 Pro Max, da hier ein bedeutendes Update der Kamera geplant sein soll. Seit einigen Generationen sind die iPhone Pro und Pro Max Modelle bis auf die Bildschirmgröße und die Akkukapazität größtenteils identisch. Aber das soll sich dieses Jahr ändern.

In Abkehr von den bisherigen Trends könnte Apple versuchen, das iPhone 15 Pro Max vom Pro Modell deutlicher zu unterscheiden. So soll das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen wie einem Periskop-Zoomobjektiv ausgestattet sein. Das Objektiv wird schon länger in der Gerüchteküche diskutiert und verspricht einen verbesserten optischen Zoombereich von bis zu 6x im Vergleich zum bisherigen Maximum von 3x bei den aktuellen Pro Modellen.

Periskop-Linsen bestehen in der Regel aus einer Reihe von Prismen und Spiegeln, die in Kombination die Brennweite effektiv verlängern. Im Fall von Smartphones kann die Technologie so konzipiert werden, dass das Licht vom Frontelement durch ein Prisma auf einen Abbildungspunkt oder Sensor tief im Inneren des Gehäuses des Smartphones gelenkt wird. Das ermöglicht einen deutlich höheren und stufenlosen optischen Zoom.

Während die Periskop-Technik exklusiv im iPhone 15 Pro Max vorzufinden sein wird, sollen beide Pro Modelle ein Upgrade der Kamerasensoren erhalten. So soll Apple auf neue 3-Stacked-Bildsensoren umsteigen. Diese können mehr Licht einfangen und bieten generell eine bessere Bildqualität.