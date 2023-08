Auf den Smart Home Hersteller Meross haben wir euch in den letzten Jahren mehrfach hingewiesen. In unseren Augen bietet dieser zahlreiche Produkte zu einem ziemlich attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Erst kürzlich haben wir euch auf die neue HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung von Meross hingewiesen. Diese ist ab sofort im 4er Pack erhältlich und wird dadurch preislich noch einmal attraktiver. Pro HomeKit-Steckdose werden gerade einmal 12,91 Euro fällig.

HomeKit-Steckdose von Meross im 4er Pack nur je 12,91 Euro

Solltet ihr derzeit Interesse an einer HomeKit-Steckdose mit Vebrauchsmessung haben, die auch als Stromzähler für Balkonkraftwerke dienen kann, so können wir euch die neue HomeKit-Steckdose von Meross ans Herz legen.

Diese ist nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Google Home kompatibel ist. Dabei agiert die neue WLAN-Steckdose als „klassische“ Smart Home Steckdose. So könnt ihr diese beispielsweise manuell über die Apple Home App oder Meross App steuern oder in Automationen, Szenen, Zeitplänen etc. einbinden. Natürlich könnt ihr die Steckdose auch mittels Siri steuern.

Darüberhinaus könnt ihr euch den durchschnittlichen, maximalen und gesamten Stromverbrauch nach Woche, Monat oder Jahr über die Meross-App anzeigen lassen. Zudem agiert die Smart Home Steckdose als Stromzähler für Balkonkraftwerke. Aktuell wird die Stromerzeugung noch als Verbrauch angezeigt. Im Laufe des August erhält die Steckdose jedoch ein Firmware-Update, so dass die Stromerzeugung korrekt angezeigt wird.

Sollte euer Router mal vom Internet getrennt sein, so könnt ihr die Meross-Steckdose weiterhin über die Meross App steuern, solange diese und euer Telefon noch mit demselben WLAN verbunden sind.

Blicken wir auf den Preis. Das 4er Pack der Meross HomeKit-Steckdose kostet 62,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite findet ihr einen 18 Prozent Rabatt-Coupon. Wenn ihr diesen aktiviert, reduziert sich der Gesamtpreis auf 51,65 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von 12,91 Euro pro Steckdose.

Weitere reduzierte HomeKit-Produkte von Meross.

Darüberhinaus hat Meross zwei weitere HomeKit-Produkte im Preis gesenkt. Auf der jeweiligen Produktseite des Smart Thermostat für HomeKit sowie des Rolladenschalters für HomeKit findet ihr ebenfalls einen Rabatt-Coupon, so dass ihr nur 47,15 Euro bzw. 42,63 Euro bezahlt.

