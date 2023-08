„Still Up“, eine neue Apple Original-Serie startet am 22. September. Nachdem wir euch erst gestern auf die Serie „The Changeling“ und den begleitenden Serie aufmerksam gemacht haben, hat Apples Video-Streaming-Dienste eine weitere Serie für September angekündigt.

Apple TV+ kündigt „Still Up“ an

Apple TV+ hat einen ersten Einblick in die kommende Komödie „Still Up“ gegeben und bestätigt, dass die acht-teilige Serie am Freitag, den 22. September, weltweit Premiere feiern wird. Mit Antonia Thomas („The Good Doctor“, „Small Axe“, „ Lovesick“) und Craig Roberts („Red Oaks“, „Submarine“) wird „Still Up“ mit den ersten drei Episoden debütieren. Anschließend folgen immer freitags bis zum 27. Oktober neue Folgen.

„Still Up“ ist eine fast romantische Komödie, die in der After-Hour-Welt der an Schlaflosigkeit leidenden Danny (Roberts) und Lisa (Thomas) spielt, die außer ihren Gefühlen füreinander keine Geheimnisse haben. Zur Ensemblebesetzung gehören außerdem Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston und Rich Fulcher.

„Still Up“ wurde von Steve Burge („Seekers“) und Natalie Walter gemeinsam kreiert und geschrieben. Bryce Hart („Ten Percent“) schreibt ebenfalls an der Serie. Regie führt der für den BAFTA Award nominierte John Addis („Lucky Break“). „Still Up“ wird für Apple TV+ von Different Artists Limited produziert, ausführender Produzent ist der BAFTA-Preisträger Paul Schlesinger („Twenty Twelve“), der Emmy-Preisträger Phil Clarke („I May Destroy You“) und die Serie wird von Arabella McGuigan produziert.