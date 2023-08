Zum Start in den Monat August hat o2 einen neuen Top-Deal aufgelegt. Dabei kombiniert der Mobilfunkanbieter das 13 Zoll MacBook Pro (M2-Chip) mit dem Tarif o2 Mobile M Boot mit 50GB+.

Top-Deal: MacBook Pro (13“, M2-Chip) + o2 Mobile M Boot mit 50GB+

Bei o2 erhält ihr nicht nur Smartphones in Kombination mit einem Mobilfunktarif, ihr könnt euch auch für verschiedene Gadgets entscheiden und diese mit einem Mobilfunktarif kombinieren. Neben der PlayStation 5, verschiedenen iPad-Modellen, der Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch OLED, 4K Smart TVs könnt ihr euch auch für verschiedene Notebooks entscheiden. Als Top-Deal erwartet euch in diesem Monat das 13 Zoll MacBook Pro.

Bei diesem setzt Apple unter anderem auf einen M2-Chip, 8GB RAM, 256GB SSD, zwei USB-C Anschlüsse, Magic Keyboard, Touch Card, Touch ID, Force Touch Trackpad, eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und mehr.

Der o2 Mobile M Boost mit 50GB+ bietet euch 50GB Highspeed-Volumen mit LTE / 5G. Mit dem Grow-Vorteil, der in den neuen o2 Mobile Laufzeit-Tarifen enthalten ist, wächst euer monatliches Datenvolumen nach dem ersten Jahr alle 12 Monate an – automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. So erhaltet ihr im o2 Mobile M Boost Jahr für Jahr 5GB zusätzlich hinzu. Darüberhinaus beinhaltet der Tarif eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Mit der kostenlosen Connect-Option, könnt ihr den Tarif aus bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen.

Habt ihr an diesem o2 Top-Deal? Einmalig werden für das Bundle aus MacBook Pro (13“, M2-Chip) und o2 M Boost 50GB+ nur 1 Euro fällig. Der einmalige Anschlusspreis enthält. Monatlich werden nur 59,99 Euro fällig.

-> Hier geht es direkt zum MacBook Pro (13“, M2-Chip) + o2 Mobile M Boot mit 50GB+