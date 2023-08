WhatsApp ist dabei, eine neue Sicherheitsebene zu implementieren, die es Nutzern ermöglicht, ihre Konten mit Passkeys zu schützen. Die Neuerung wurde in der Beta-Version von WhatsApp für Android (Version 2.23.17.5) entdeckt. Das genaue Veröffentlichungsdatum für die Funktion wurde noch nicht bekannt gegeben.

Hinweise auf Passkey-Unterstützung

WhatsApp-Nutzer sichern ihre Konten derzeit mit herkömmlichen Passwörtern und einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Voraussichtlich wird bald eine neue Sicherheitsebene in Form der Unterstützung von Passkeys eingeführt. So hat WABetaInfo in der neuesten Beta der Android-Version von WhatsApp ein Menü für die Einrichtung von Passkeys gefunden.

Passkey ist ein modernes Authentifizierungssystem, das in Zusammenarbeit zwischen Apple, Google, Microsoft und weiteren Mitgliedern der FIDO Alliance entwickelt wurde. Unternehmen wie Apple, PayPal, TikTok und 1Password haben die Passkey-Unterstützung bereits auf verschiedene Weise integriert.

Mit Passkeys wird die Authentifizierung der Benutzer über die Cloud mit kryptografischen Schlüsselpaaren über alle Geräte hinweg synchronisiert, so dass sie sich bei Webseiten und Anwendungen mit denselben biometrischen Daten (Face ID, Touch ID etc.) oder der PIN anmelden können, die sie zum Entsperren ihrer Geräte verwenden. Dies erschwert es böswilligen Akteuren, aus der Ferne auf die Konten der Nutzer zuzugreifen, da ein physischer Zugriff auf das Gerät des Nutzers erforderlich ist.

Bereits auf der WWDC 2021 kündigte Apple an, wie sich das Unternehmen in Richtung einer sichereren und bedienungsfreundlichen passwortlosen Authentifizierung bewegt. So erklärte Apple, dass man (zusammen mit der FIDO Alliance) eine neue Funktion namens Passkey entwickelt, die es Kunden ermöglichen wird, eine auf Face ID- und Touch ID- basierende Account-Authentifizierung zu nutzen. Im Herbst 2022 hatte Apple dann parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura auch die Unterstützung von Passkeys eingeführt.

Die Passkey-Unterstützung befindet sich bei WhatsApp in der Entwicklung und wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein. Wann WhatsApp die Funktion letztendlich aktivieren wird, ist noch nicht bekannt.