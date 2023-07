TikTok hat angekündigt, Passkeys zu unterstützen, eine bessere Alternative zu herkömmlichen Passwörtern. Die neue Funktion wird zunächst für iOS-Geräte eingeführt und soll den Nutzern ein einfacheres und sichereres Anmeldeerlebnis bieten.

Mehr Sicherheit mit Passkeys

Die Passwörter, wie wir sie kennen, sind gerade dabei, sich deutlich zu verändern. Geht es nach Apple, Google, Microsoft und weitere Mitglieder der FIDO Alliance verzichten wir in Zukunft sogar komplett auf die traditionellen Passwörter. Stattdessen kommen die sogenannten Passkeys zu Einsatz.

Mit Passkeys wird die Authentifizierung der Benutzer über die Cloud mit kryptografischen Schlüsselpaaren über alle Geräte hinweg synchronisiert, so dass sie sich bei Webseiten und Anwendungen mit denselben biometrischen Daten (Face ID, Touch ID etc.) oder der PIN anmelden können, die sie zum Entsperren ihrer Geräte verwenden. Dies erschwert es böswilligen Akteuren, aus der Ferne auf die Konten der Nutzer zuzugreifen, da ein physischer Zugriff auf das Gerät des Nutzers erforderlich ist.

Bereits auf der WWDC 2021 kündigte Apple an, wie sich das Unternehmen in Richtung einer sichereren und bedienungsfreundlichen passwortlosen Authentifizierung bewegt. So erklärte Apple, dass man (zusammen mit der FIDO Alliance) eine neue Funktion namens Passkey entwickelt, die es Kunden ermöglichen wird, eine auf Face ID- und Touch ID- basierende Account-Authentifizierung zu nutzen. Im Herbst 2022 hatte Apple dann parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura auch die Unterstützung von Passkeys eingeführt.

TikTok rollt Passkey-Unterstützung aus

Weitere große Unternehmen wie Google, eBay und PayPal unterstützen Passkey bereits. Nun hat auch die Kurzvideoplattform TikTok angekündigt, dass der Login mit Passkeys möglich wird. Bei der Gelegenheit bestätigt TikTok, dass man inzwischen Mitglied der FIDO Alliance geworden ist.

„Wir sind begeistert, der FIDO Alliance beizutreten, da wir damit beginnen, Passkeys für die Anmeldung einzuführen und mit branchenführenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um sichere passwortlose Technologien zu erweitern“, berichtet Kim Albarella, TikTok Head of Global Security.

Das Unternehmen plant, die Einführung von Passkeys für iOS in verschiedenen Regionen wie Asien, Afrika, Australien und Südamerika noch in diesem Monat zu beginnen. Im Laufe der Zeit soll diese Funktion auf andere Regionen und Betriebssysteme ausgeweitet werden. TikTok-Nutzer, die Zugang zu der neuen Anmeldeoption haben, können die Passkey-Unterstützung in den Datenschutz-Einstellungen ihres Profils aktivieren.