Prime Video hat bekannt gegeben, dass die neue Original-Dokumentation „Jan Ullrich – Der Gejagte“ am 28. November 2023 startet. Vorab gibt es nun den offiziellen Teaser, der uns einen ersten Einblick in die Doku gibt.

Teaser ist da: „Jan Ullrich – Der Gejagte“ startet am 28. November 2023

Prime Video nutzt die derzeit stattfindende Tour de France, um eine Radsport-Dokumentation anzukündigen. Prime-Mitglieder sehen alle vier Folgen von „Jan Ullrich – Der Gejagte“ exklusiv bei Prime Video ab dem 28. November, somit kurz vor dem 50. Geburtstag des bislang einzigen deutschen Tour-de-France-Siegers.

Die Doku-Serie wirft einen exklusiven und kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge, die Abstürze und die Persönlichkeit des Ausnahmeathleten. Jan Ullrich entfachte in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland. Danach folgten Dopingvorwürfe, Alkoholexzesse und Skandale. Nun packt er aus – umfassend, ehrlich und exklusiv. Gemeinsam mit Jan Ullrich reisen Zuschauer dabei an die wichtigsten Karriereschauplätze der Radsportlegende, erleben seinen Kampf nach ganz oben, seinen Fall nach ganz unten – und seinen Weg zurück zu sich selbst.

Darüberhinaus hat Prime Video den ersten Teaser zur Doku-Serie veröffentlicht, der einen Eindruck vom turbulenten Leben der Radsportlegende vermittelt, mit allen Höhen und Tiefen. Die Prime-Mitgliedschaft kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.