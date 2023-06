PayPal hat bekannt gegeben, dass berechtigte Benutzer in Deutschland ab sofort die Passkey-Anmeldung verwenden können, nachdem die passwortfreie Anmeldemethode bereits vor kurzem in den USA eingeführt wurde.

Passkey: Die Alternative zu Passwörtern

Die Passwörter, wie wir sie kennen, sind gerade dabei, sich deutlich zu verändern. Geht es nach Apple, Google, Microsoft und der FIDO Alliance verzichten wir in Zukunft sogar komplett auf die traditionellen Passwörter. Diese Veränderung wird jedoch nicht über Nacht geschehen und erfordert eine gemeinsame Anstrengung von vielen verschiedenen Parteien, einschließlich der großen Tech-Giganten.

Bereits auf der WWDC 2021 kündigte Apple an, wie sich das Unternehmen in Richtung einer sichereren und bedienungsfreundlichen passwortlosen Authentifizierung bewegt. So erklärte Apple, dass man (zusammen mit der FIDO Alliance) eine neue Funktion namens Passkey entwickelt, die es Kunden ermöglichen wird, eine auf Face ID- und Touch ID- basierende Account-Authentifizierung zu nutzen. Im Herbst 2022 hatte Apple dann parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura auch die Unterstützung von Passkeys eingeführt.

Mit Passkeys wird die Authentifizierung der Benutzer über die Cloud mit kryptografischen Schlüsselpaaren über alle Geräte hinweg synchronisiert, sodass sie sich bei Webseiten und Anwendungen mit denselben biometrischen Daten (Face ID, Touch ID etc.) oder der PIN anmelden können, die sie zum Entsperren ihrer Geräte verwenden. Dies erschwert es böswilligen Akteuren, aus der Ferne auf die Konten der Nutzer zuzugreifen, da ein physischer Zugriff auf das Gerät des Nutzers erforderlich ist.

Weitere große Unternehmen wie Google und eBay unterstützen Passkey bereits. In den USA können auch PayPal-Kunden die neue Anmeldemethode nutzen. Wie der Zahlungsdienstleister nun bekannt gibt, können sich Kunden aus Deutschland ebenfalls auf die passwortfreie Zukunft freuen.

So erstellt ihr einen PayPal-Passkey auf Apple-Geräten

Mit der Unterstützung der Passkey-Anmeldung in Deutschland verfolgt PayPal die Vision einer vereinfachten und sicheren Anmeldeprozedur, die die Notwendigkeit der Eingabe persönlicher Benutzerdaten obsolet macht, so der Zahlungsdienstleister.

PayPal erklärt, wie ihr einen Passkey für den Dienst erstellt:

„Das Erstellen und Verwenden eines Passkeys mit PayPal ist ein schneller und einfacher Prozess auf einem Apple-Gerät. Einmal erstellt, werden die Passkeys mit dem iCloud-Schlüsselbund synchronisiert. Dies gewährleistet eine einfache Anmeldung für PayPal-Kunden mit Geräten ab iOS 16, iPadOS 16.1 oder macOS Ventura. Sobald berechtigte Kunden sich über den Safari-Browser in ihrem bestehenden PayPal-Konto anmelden, haben sie die Möglichkeit, einen Passkey zu erstellen. Nach erfolgreicher Überprüfung der vorhandenen Anmeldedaten werden die Kunden aufgefordert, sich mit Face ID oder Touch ID zu authentifizieren, um den Passkey zu erstellen.“

Sobald ein Passkey erstellt wurde, können sich PayPal-Kunden mit Passkey als primäre Anmeldemethode anstelle des PayPal-Passworts anmelden, wo immer dies möglich ist. Die Einführung von Passkeys startet laut PayPal am heutigen Tag für berechtigte Personen in Deutschland, in den kommenden Wochen wird das Ganze auf alle Nutzer ausgeweitet. PayPal unterstützt Passkey auch für Google Android-Geräte.