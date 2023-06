Im Laufe des heutigen Tages hatten wir euch bereits über den Ausbau des Telekom-Mobilfunknetzes in Nordrhein-Westfalen informiert, nun dreht es sich um den Glasfaserausbau des Unternehmens in Düsseldorf.

Glasfaser für Düsseldorf: Telekom weitet Ausbau deutlich aus

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass sie ihren Glasfaserausbau in Düsseldorf deutlich ausweitet. Der Glasfaserausbau in der Landeshauptstadt wird in den nächsten Jahren mehr als 260.000 Haushalte und Unternehmensstandorte umfassen. Bereits bis Ende 2025 sollen mehr als 160.000 Düsseldorfer Haushalte und Unternehmensstandorte an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen werden können.

„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Ausbau der Glasfaser für 260.000 Haushalte und Gewerbe in Düsseldorf einen wichtigen Schritt in die Zukunft gehen“ sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. „Der schnelle und zuverlässige Internetzugang ist heutzutage unverzichtbar, für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von Glasfaser können wir die Infrastruktur in Düsseldorf zukunftsfähig gestalten und attraktive Standortbedingungen für Wirtschaft und Forschung schaffen“ so Rickmann.

Darüber hinaus plant die Telekom bis Ende 2030 weitere 100.000 Düsseldorfer Haushalte und Unternehmensstandorte an das neue FTTH-Glasfasernetz anzuschließen. Derzeit sind in den folgenden Ortsteilen Glasfaserbauarbeiten geplant oder bereits in der Umsetzung: Flingern Nord, Düsseltal, Dreieck Nord, Flingern Süd, Oberbilk, Hellerhof, Bilk, Eller, Lierenfeld.