Die Deutsche Telekom informiert über ihren Mobilfunkausbau und ist dabei besonders stolz auf ihr Mobilfunknetz in Nordrhein-Westfalen. Über 99,7 Prozent der Haushalte in NRW sind mit LTE und 5G abgedeckt. Dabei sorgen Über 7.2000 Mobilfunkstandorte in NRW für die Netzabdeckung.

Die Telekom verbessert Mobilfunk in Nordrhein-Westfalen: Über 7.200 Mobilfunkstandorte

In NRW betreibt die Telekom über 7.200 Mobilfunkstandorte, von denen mehr als 7.100 mit LTE und 5.200 bereits mit 5G ausgestattet sind.

„Allein in diesem Jahr haben wir rund 170 neue Standorte in Betrieb genommen und über 570 weitere modernisiert“, erklärt Srini Gopalan, Deutschland-Chef der Telekom, beim Mobilfunkgipfel der NRW-Landesregierung. „Das alles tun wir für unsere Kunden. Unser Netz erreicht heute 99,7 Prozent der Bevölkerung mit LTE und mehr als 97,4 Prozent mit 5G.“

Gleichzeitig betonte das Bonner Unternehmen, dass man NRW bis zum Jahr 2025 flächendeckend mit 5G versorgen möchte. Die Deutsche Telekom lobt in diesem Zusammenhang die Änderungen der Landesbauordnung von NRW, die den Mobilfunkausbau erleichtere und fordert weitere Anpassungen, um den Netzausbau weiter zu beschleunigen. Insbesondere die Genehmigungsfreiheit bei Maststandorten und Dachstandorten in Höhe von 20 Metern wird angestrebt.