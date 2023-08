Das iPhone SE der vierten Generation soll dem Leaker „Unknownz21“ zufolge eine Reihe von Verbesserungen bieten, darunter einen USB-C-Anschluss und Face ID. Besonders interessant ist eine Neuerung in Form einer Aktionstaste, die wir bereits von der Apple Watch Ultra kennen und die Gerüchten zufolge auch im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommen soll. Das neue iPhone SE, das sich ansonsten am iPhone 14 orientieren soll, wird voraussichtlich nicht vor 2025 auf den Markt kommen.

Der als „Unknownz21“ bekannte Leaker bezeichnet das kommende iPhone SE der vierten Generation als „effektiven Ableger des iPhone 14“. Dies deckt sich mit früheren Berichten des Analysten Ming-Chi Kuo. Dennoch soll das Smartphone laut dem Leaker einige bemerkenswerte Neuerungen erhalten – allen voran eine Aktionstaste.

Die Aktionstaste kennen wir bereits von der Apple Watch Ultra. Der wichtigste Nutzen der Taste ist die Fähigkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, das Markieren eines Kompass-Wegpunkts oder das Starten der Stoppuhr. Darüber hinaus können Nutzer die aktuelle Funktion anhalten, indem sie die Aktions- und Seitentaste gleichzeitig drücken. Apples Entscheidung, der Apple Watch Ultra mit der Aktionstaste ein weiteres physisches Steuerelement hinzuzufügen, ermöglicht nicht nur den schnellen Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, die vom System bereitgestellt werden. Entwickler von Drittanbieter-Apps können auch wichtige App-Funktionen über den Tastendruck zur Verfügung stellen.

Die anpassbare Aktionstaste würde beim iPhone wahrscheinlich den Stumm-Schalter ersetzen. Während die Aktionstaste beim iPhone 15 Pro in der Gerüchteküche bereits als gesetzt gilt, würde natürlich auch das iPhone SE 4 von der Neuerung profitieren. Dies wäre ein klares Unterscheidungsmerkmal zwischen dem aktuellen iPhone SE sowie dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus, die diese Funktion voraussichtlich nicht bieten werden. Dabei sei angemerkt, dass nach der aktuellen Gerüchtelage, nicht vor 2025 mit einer Veröffentlichung des iPhone SE 4 zu rechnen ist.

Eine weitere Neuerung, die „Unknownz21“ für das iPhone SE 4 erwartet, ist Face ID, womit frühere Spekulationen widerlegt werden, wonach das Modell einen Touch ID-Sensor beibehalten soll. Der Umstieg von Lightning auf USB-C erscheint hingegen als recht sicher, da die Umstellung in Übereinstimmung mit neuen EU-Vorschriften erfolgen wird.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button 👀

– Only one rear camera

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 13, 2023